外資看明年 都說AI熱 台股投資主軸

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台股周線連二黑，但今年以來仍強漲25.5%，不但高居亞股第一，且在全球股市也是名列前茅。外資圈持續看多台股明年行情，最近陸續釋出利多報告，看好人工智慧（AI）仍將是2025年台股的投資主軸。

高盛證券日前舉行「亞洲科技之旅」行程，走訪台灣、南韓、日本等國資訊科技供應鏈。整體來看，在短期需求趨勢中，高盛認為AI相關脫穎而出，但汽車、工業、個人電腦（PC）及智慧手機等終端市場，展望則普遍較為謹慎或低迷。

高盛預期，AI將繼續成為2025年半導體產業的主要成長動力，特別是AI伺服器領域。對於台灣的AI伺服器ODM廠及零組件廠來說，由於繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）的需求強勁，出貨量可能出現強勁的二位數、甚至三位數成長，因此將成為驅動行情走揚的關鍵力量。

輝達是科技股加速成長重要動能。高盛訪查發現，從Hopper到Blackwell的過渡正在進行中，並將在未來數季加快速度。今年第4季發貨量有限，但2025年第1季將量產，第2季後快速成長。

AI 台股 高盛

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