台股跌破半年線 千張大戶進場撿便宜

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台股上周雖然表現弱勢，跌破半年線支撐，不過市場千張大戶群卻愈跌愈買。總計上周千張大戶共計增加34人，其中以近一周飆股佳能增加13人最多、台積電（2330）也增加九人，顯見大戶群趁台股拉回時進場加碼，對行情後市並不看淡。

台股上周由於遭逢各項國際不確定性變因影響，五個交易日中，僅有二個交易日上漲，單周大跌510點，跌幅2.2%，一舉摜破短中期均線支撐，甚至連半年線也失守，下檔僅剩年線尚未跌破，市場氛圍轉趨偏空。

儘管行情震盪盤軟，可能下探前低，不過市場千張大戶卻逢低加碼撿便宜。根據統計，上周市場千張大戶人數共增加34人，其中以佳能增加13人最多、台積電也增加九人，群創、凱基金等也分別增加八人、七人等。

至於華建、亞光、欣銓、兆豐金等則均增加六人；中美晶、新光金、精誠、日月光投控、上銀、裕融、元大金、長榮鋼、矽格、廣明等，則都增加五人。而這些獲千張大戶加持的個股，如佳能、亞光、上銀、長榮鋼等，單周股價漲幅均達二位數，表現相當強勢。

其中佳能、亞光上周分別漲29.2%、27.7%，主要受惠市場對機器人前景的高度期待，惠及光學族群；上銀也吸引千張大戶群大舉加持，帶動股價單周漲15.1%。

佳能 台積電 長榮鋼

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