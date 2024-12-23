台股跌深反彈三訊號亮了 預期本周上攻機率高

台股連破月線、季線、半年線等各中期均線，從高點拉回已大跌876點，跌幅3.7%，市場氛圍雖轉偏空，不過，法人指出，由於技術指標即將落底、股期雙市價差由逆轉正、及台股蓄勢醞釀軋空行情等，預期本周跌深反彈機率高，短線指數再跌空間有限，但必須價量配合才有利攻堅。

台股上周震盪盤軟、拉回修正，周五（20日）收在22,510點，單周下跌510點，跌幅2.2%，周線連二黑。從技術面來看，行情轉趨偏空，似有下探前低22,055點的可能。

不過，上周五公布的美國通貨膨脹數字低於預期，有助於Fed降息，投資氣氛好轉，激勵美股四大指數全收紅，且漲幅都超過1%，以費城半導體指數大漲1.4%最強勁，台積電（2330）ADR則漲1.3%，加上台指期夜盤也強彈262點，均有利台股本周跌深反彈。

台股本周觀察重點 圖／經濟日報提供

事實上，針對本周台股，法人預期跌深反彈機率高，主因包括：一、技術指標即將落底：KD指標中的K值已來到28，距離超賣區20僅有咫尺之遙；二、股期雙市價差由逆轉正：股期雙市價差由19日的逆價差83點瞬轉20日的正價差124點，預示行情即將反彈；三、台股蓄勢醞釀軋空行情。

綜合法人統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生看法，台股本周雖將反彈，但可能是弱勢彈升格局，成交量將縮減，區間震盪的機率高，漲跌幅度可能約2%，要挑戰23,000點較困難。Fed主席鮑爾在降息後釋出鷹派言論，市場預估明年降息次數砍半，資金寬鬆環境受到衝擊，不利美股，也不利台股。

外資上周出現放假前賣壓，周五賣超486.7億元為本季以來最高，連兩日賣超高達819.7億元。雖然本周外資賣壓可望減輕，但隨著外資放假，台股成交動能也受到影響。

黎方國認為，外資放假，成交量低，較難拉動大型股。本土資金接手，投信可能偏好特定有利基族群，小型股可望有較大的表現空間，但小型股即使活蹦亂跳，對指數的拉抬空間不大。不過，可以注意集團作帳行情，因為有些傳產龍頭股跌太深，股價跌破淨值，投資人可以低接這些股價淨值比仍低的績優股。

技術面來看，凱基投顧分析，台股五個交易日單日成交金額都超過4,000億元，增加套牢籌碼，短線可能面臨沉重反壓、陷入整理格局，必須量價俱揚才能克服短壓。近期必須力守22,500點，否則恐將回測11月29日低點22,055點，且整理時間恐將拉長。