聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／封測、海運 題材夯

經濟日報／ 吳志文（凱基開創基金經理人）
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

盤勢分析

AI晶片國際龍頭廠的供應鏈名單內廠家股價表現出現分化，市場占比較高的GB200伺服器機櫃組裝廠股價表現疲弱，與之搭配的散熱模組廠表現連帶受到壓抑，反倒是涉及新一代GB300設計規格的電池備援電力模組、插槽零組件廠股價相對有撐。

大語言模型（LLMs）尚未獲得突破性發展時，台股指數上行空間端視美系蘋果手機銷售狀況，目前則是取決於市場對晶片訂單強度；在缺乏更多新訂單需求下，間接導致市場資金轉向保守觀望。

所幸台灣投資者偏好高股息題材個股，金控類股持續吸金，對近期台股指數表現形成支撐。

投資建議

近期美系IC設計大廠對自身的AI ASIC晶片未來訂單量充滿信心，台灣AI半導體自然也不會缺席這波AI ASIC興起浪潮，上游晶片製造端的先進製程晶圓代工廠、晶片封裝測試、CoWoS先進封裝設備供應商的產業地位持續在受益名單內。

另外，營收表現沉寂一陣子的後段晶片設計服務公司，受惠數據交換機速率升級的模組廠，也是關注重點。非AI科技產業，可以聚焦具備高股息特性的公司，例如金控業、海運貨櫃運輸類。

AI 晶片 高股息

延伸閱讀

美、陸晶片戰蔓延 美媒指陸在一方面更佔優勢：對美晶片製造商帶來風險

美商務部出手 這家廈門公司將列黑名單 傳是華為白手套

陸傳統晶片可能逆襲？美中晶片戰蔓延 成熟製程恐淪新戰場

這檔團隊發跡在被動元件稱雄 半導體封測營收占比9成以上

相關新聞

樂觀看待川普2.0經濟利多 看好美國小型股與科技股、加碼金融股

市場預期美國聯準會本週將下調基準貸款利率1碼，這將是拜登總統任期內的最後一次利率決策會議，接下來將迎接川普新政府的上任。

外銀：川普2.0發酵 估明年Fed降息空間僅2碼

2024年美國聯邦準備理事會（Fed）啟動降息循環，累計共降4碼（1個百分點），由於川普明年1月將重返白宮，Fed已考慮...

台股摜破半年線、周線連二黑 短線整體偏弱勢

加權指數20日下跌422點，收在22,510點，成交量4,796億元。籌碼面部分，三大法人賣超550.1億元，其中外資期...

就市論勢／封測、海運 題材夯

AI晶片國際龍頭廠的供應鏈名單內廠家股價表現出現分化，市場占比較高的GB200伺服器機櫃組裝廠股價表現疲弱，與之搭配的散熱模組廠表現連帶受到壓抑，反倒是涉及新一代GB300設計規格的電池備援電力模組、插槽零組件廠股價相對有撐。

趨勢型成長股 擇優布局

台股周K線連二黑，指數上演22,500點關卡保衛戰。法人昨（22）日表示，時序正處年尾、即將步入新年度，台股也將面臨年報...

留政鈺專欄／網通、金融、營建有機可乘

2024年進入尾聲了。回看這一年，全球超級選舉年，由年初的台灣大選，到年底的美國大選，今年全球有76國舉行大選，影響過半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。