一周盤前股市解析／航空、汽車零組件 吸睛

台股上周五（20日）開盤下跌134點，尾盤受富時指數調整影響，最後不敵台積電賣壓，終場以長黑K下跌422點，收在22,510點。市場法人認為，大盤開低摜破月、季線後，尾盤更擴量下壓失守半年線，近期操作宜謹慎。

統一投顧協理陳晏平表示，聯準會（Fed）利率決策會議降息1碼，根據點陣圖顯示，明年僅可能降息2碼，全球股市震盪中，台股短線技術面再遭破壞。但根據過往歷史經驗，台股12月作帳行情上漲機率高，預估整理過後仍有機會再走揚。

本周仍有重量級被動型ETF即將調整換股，新納入成分個股可留意布局契機，操作上建議逢低分批布局，並汰弱留強，選股不選市。

選股方向上以AI概念股、消費性電子、PCB、航空及觀光、汽車零組件、及高殖利率的營建及壽險等族群為主。

台新投顧協理范婉瑜認為，電子與金融指數雖然跌破均線關卡，區間偏多格局仍在，但若後續無法突破均線反壓，恐陷入較長的整理期。

多數傳產類股受中國影響較深，後續可留意特化、綠能、製鞋等利基型產業；目前已接近月底與季底，可留意營運績效較佳的集團股作帳行情，亦可關注高殖利率與官股券商買超個股。