留政鈺專欄／網通、金融、營建有機可乘

2024年進入尾聲了。回看這一年，全球超級選舉年，由年初的台灣大選，到年底的美國大選，今年全球有76國舉行大選，影響過半的全球經濟，正是政治影響經濟未來的走向。上周剛開完FOMC年內最後一次會議，此次會議聯準會（Fed）如預期降息1碼，從點陣圖來看，2025年中位數利率降至4%，所以9月會議預估明年降息4碼下修至2碼。

Fed決策進入新階段，強烈暗示Fed明年將減緩寬鬆速度，但鮑爾仍對外表示具體政策對經濟的影響仍極不確定性。據Fedwatch預測，1月底FOMC將迎來首次停止降息訊號，3月中可能降息1碼，至於年底是否再降息，則呈現五五波，可以預期低利率時代可能成為過去式。

上周央行一如預期利率連三凍，重貼現率維持在2%，市場關注房市信用管制部分，也將由透過專案金檢取代更緊縮的信用管制，壓抑國內房市預期上漲效果已有初步成效，對於國內經濟表現相對樂觀，分別上調今明年GDP至4.25%和3.13%，通膨表現今年預估2.18%（上修），核心通膨1.9%（下修），明年預估CPI為1.89%，核心CPI為1.79%，整體通膨呈現放緩。

台股部分，上周Fed會議後，美股一度大跌2.9%，S&P 500創下2001年來FOMC公布當日最大跌幅，道瓊指數也一度出現連十日下跌表現，此紀錄為1974年以來道瓊指數最長連跌走勢。在美股四巫日結算後，加上本周二開始的耶誕假期，近期美股將呈現清淡交易，對於台股壓力也將獲得喘息。

從外資動向來看，目前外資期貨空單約在38,603口，未來期貨空單可能是外資動向的轉折指標。從技術面來看，目前季線（22,690點）穩定上升，月線（22,878點）下彎壓力仍大，預估台股指數區間在22,600~23,500點間波動，年底封關仍有機會力守在23,000點之上。

選股方向，明年1月7日至10日將於美國拉斯維加斯舉行CES展，這次CES展將聚焦在全球科技創新、智慧顯示及感測技術、AI晶片在消費科技運用等，預料包括數位醫療、創新文化科技、先進材料趨勢、智慧車輛、無人機與機器人科技等，都將成為今年CES展的亮點。因此，AI伺服器供應鏈、AI PC和網通將成為明年投資核心主軸，包括台積電（2330）、鴻海、廣達、緯創、緯穎、AES、勤誠、川湖、台光電等。

新產品方面，任天堂睽違七年將推出第二代Switch，相關供應鏈將開始提早備貨，原相為台股最純Switch概念股，近期跌深可伺機布局。其餘包括重電綠能、配股題材富邦金、中信金、兆豐金等金融股，加上具備明年認列交屋帶動獲利成長的營建類股，如愛山林、海悅、長虹、華固等，明年也具備跌深反彈機會。

綜合以上，謹慎面對新變局，季線附近持股可以提高至五成，均衡布局來迎接2025年新的一年。

（作者是第一金投顧資深協理）