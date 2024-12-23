趨勢型成長股 擇優布局

台股周K線連二黑，指數上演22,500點關卡保衛戰。法人昨（22）日表示，時序正處年尾、即將步入新年度，台股也將面臨年報檢視、產業調整等考驗，預計指數在開春前後呈現區間震盪的機率高，投資人可擇優布局「趨勢型成長股」，等待輪動契機。

台新投顧副總黃文清指出，由於國際股市近期多空震盪、波動劇烈，台股同步呈現高檔震盪的格局難免，選股仍是因應波動的關鍵。現階段應以「趨勢型成長股」為布局主軸。由於這些「趨勢型成長股」，普遍具備長期競爭力、展望正向與產業能見度高等特點，股價相對較有表現機會。

例如長榮（2603）、智邦、海悅、聚陽、萬海、富邦媒、臻鼎-KY、長榮航、京城銀、欣興、正新、大國鋼、仁寶等，今年前三季每股稅後純益（EPS）在1.5元以上、法人預估全年EPS超過2元，且近期股價相對抗震、獲市場買盤青睞。

值得注意的是，台股歷年來第1季都有機會出現作夢行情，且在整體全球經濟仍可望緩步成長的趨勢下，明年台股獲利表現還是可以期待。其中，不乏中長線獲利穩定成長、展望正向的優質公司，反而可趁震盪波動時，透過由下而上的選股策略，逢低挑選「好學生」抗波動。