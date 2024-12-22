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台股摜破半年線 周線連二黑 短線整體偏弱勢

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數20日下跌422點，收在22,510點，成交量4,796億元。籌碼面部分，三大法人賣超550.1億元，其中外資期貨淨空單減少2,040口至36,563口，現貨賣超486.7億元，投信買超3.8億元，自營商賣超67.2億元。上周下跌510點，跌幅2.2%，周線連二黑。

永豐期貨表示，美國公布第3季GDP的修正值上修至3.1%比預期高，而初領失業金人數也比預期人數較少，整體經濟表現強勁，也與聯準會所呼籲的謹慎降息有所呼應，十年美債殖利率也受數據影響走高來到七個月新高4.594%，從最新FED WATCH數據觀察在2025年可能只會降息1碼，整體對美股造成不小壓力。

而20日台股受美股影響開盤較為弱勢，下跌家數也在開盤半小時後開始增加，類股方面僅剩網通族群較為強勢而塑化類股仍持續破底，而盤中指數回測半年線有守，但尾盤受富時指數調整影響波動較大，最後不敵台積電最後一盤賣壓下跌35元，導致台股摜破半年線，最終收在22,510點，周線下跌510點，短線整體偏弱勢，投資人須注意風險。

台股 降息

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