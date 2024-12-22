台股上周跌破半年線 法人：本周暫且觀望「修正波尚未結束」

台股上周五下跌422點，指數收在2萬2510點，跌破半年線位置；台股上周周線下挫2.22%，周線跌點510點。法人表示，本周為財報、經濟數據空窗期，又面臨外資耶誕假期，預計成交量清淡，加上聯準會明年謹慎降息，消息面偏空，建議投資人中立，暫且觀望。

根據統計，三大法人上周動向方面，外資賣超台股529.38億元，連兩周賣超且金額擴大，自營商也調節286.91億元，連續兩周減持，投信法人則是買超金額縮小至10.22億元，三大法人合計賣超806.07億元。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，聯準會的鷹派降息言論暗示2025年降息兩碼，以及日本央行的利率按兵不動，是牽動全球資金與市場情緒的重要關鍵，加上市場等待川普就職後的政策動向，增添投資市場的觀望氣氛，不過，12月與第四季向來為上漲機率高的月份，預估年底仍以類股輪動維持多方格局。

永豐投顧則指出，本周耶誕假期展開，歐美系外資在放假前，已出現提前減碼結帳現象，另一方面，外資交投清淡，市場主導力量以本土資金為主，而在聯準會宣布明年僅降息2碼後，外資即在上市櫃賣超台股895億元，市場氣氛扭轉，投信作帳股也有資金收斂現象。

考量本周為財報、經濟數據空窗期，無題材表現，又臨外資耶誕假期，預計成交量清淡，在聯準會明年謹慎降息下，消息面偏空，下月20日川普即將就任，市場傳言就職首日將祭出25項行政命令，金融市場變數多，因此建議中立，暫且觀望；技術指標日KD持續向下，修正波恐尚未結束，觀察前波低點2萬2055點是否有守。