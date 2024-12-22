樂觀看待川普2.0經濟利多 看好美國小型股與科技股、加碼金融股

市場預期美國聯準會本週將下調基準貸款利率1碼，這將是拜登總統任期內的最後一次利率決策會議，接下來將迎接川普新政府的上任。

根據彭博資訊等外電新聞援引的十二月份美銀美林經理人調查報告顯示，由於對「川普2.0」的美國經濟成長持樂觀預期，加上聯準會的降息政策，受訪經理人對市場看法非常樂觀。認為經濟將軟著陸甚至不會著陸的比例超過9成，現金配置創歷史新低，美國股票配置達歷史新高，全球風險偏好觸及三年來的高點。

展望2025年各類資產的表現，受訪經理人最看好美股，尤其是羅素2000小型股的表現，其次為科技股。加碼銀行、保險等金融類股的比例也創下歷史新高；債券方面則維持減碼，並預計美元將持續走強。

針對2025年的市場展望調查顯示，最可能激勵市場表現的因素是中國大陸經濟的加速成長；而最可能拖累市場的主要因素是全球貿易戰。在川普的政權下，最具衝擊性的是其貿易政策，其次為移民政策。

本次調查顯示，全球貿易戰引發經濟衰退成為經理人最擔憂的三大尾端風險之首，其次為通膨導致聯準會再度升息。做多科技七雄仍為最擁擠的交易，而做多美元居次。

以上資料依據彭博資訊，十二月份美銀美林經理人調查於12月6日至12日進行，對管理5,180億美元資產的204位經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，川普2.0可能會將關稅和貿易威脅視為談判的手段，短期內仍可能造成市場震盪，但其減稅及監管放鬆的政策都有望支持美股走揚。美國資產仍將穩居投資主流，核心配置建議首選美國平衡型、美國非投資等級債及複合債券型基金，網羅收益、川普紅利及聯準會降息行情；股市布局建議兵分三路，除了創新科技產業型基金之外，建議可增加美國價值型基金、美國小型股票型及公用事業/基礎建設產業型基金，卡位川普政策紅利。美國以外市場首選印度和日本股市，參與其結構性改革機會。

專業經理人怎麼看未來展望

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，今年上半年美股主要貢獻來自所謂美股七雄（Magnificent 7），其市值占比高達大盤的50%，若以等權重指數來看，表現則落後許多，所幸下半年來，市場廣度已顯著改善，因此創造了更多投資機會。經濟前景展望更加明朗，推高企業獲利成長預估在2025年可望加速至15%，不過股市評價面並不便宜，精選個別優質標的將更加重要。經理團隊目前對股債市看法均衡，並保持多元與彈性，尋求市場波動所創造的收益機會。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫．華勒表示，非投資等級債市基本面良好，預期違約率仍可維持於歷史低檔，而儘管利差偏窄，但透過專業經理團隊精選標的，仍有機會可尋。投資於非投資等級債最擔心的就是違約風險，團隊採取謹慎而不要意外的投資策略，藉由（1）避開過度競爭的產業與（2）避開長期趨勢下滑的產業（如：付費電視、串流影音、商場型零售業等），以期尋求具可持續性與具韌性的投資成果。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，科技股將在幾個方面受益：（1）美國減稅優惠將提振企業IT支出，並有利軟體領域。（2）監管負擔減輕有利受到嚴格反壟斷審查的科技巨頭，小型科技股也有望受益於更活躍的併購環境。（3）共和黨放鬆AI監管以確保美國在AI技術的領先地位，不過，更嚴格的半導體出口中國大陸審查與大陸進口關稅將影響電商和消費性電子等市場。市場期待川普將推出更多有利科技領域的政策，將有利於科技業吸引更多一流人才、提振企業獲利、創造更友善的科研發展環境、加速關鍵領域發展，進而使美國在科技領域保持長期領先地位。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆．斯托菲爾表示，根據過去的歷史經驗，小型股在選舉後的表現一直相當強勁，而且無論哪個政黨或政策目標占上風均如此，「這也告訴我們，小型股在選後的表現更多是由心理因素而非意識形態所驅動」。一旦選舉結果塵埃落定，投資者會感受到未來的走向比投票前更加明確。關稅議題確實是一個擔憂，且由過去歷史來看，關稅通常會引發通膨，抑制需求。我們將密切關注關稅的時間和影響範圍，許多我們關注的公司管理團隊也在盡力評估全球貿易格局改變的可能性。