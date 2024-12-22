美光公布財報後 法人對台記憶體族群看法維持中立

美光公布的上季財報符合預期，但本季展望不佳下，國內大型法人機構指出，由於消費性需求持續疲軟，DRAM和NAND Flash價格都在下滑，且台灣記憶體相關廠商皆未打入HBM，因此營運改善較預期慢，因此，對記憶體族群看法維持中立。

分析師表示，受惠生成式人工智慧（AI）成長，GPU和ASIC為支持AI伺服器的核心，而記憶體是其重要的零組件。觀察美光上季財報，資料中心收入組合首次超過美光收入50%，資料中心SSD及整體SSD市場佔有率再創高，營收也達到公司新高。HBM出貨量超出計劃，最大的資料中心客戶的收入約占總收入的13%，並在取得NVIDIA發布Blackwell GPU HBM3E，從今年第1季認列首筆HBM3E營收後，營收不斷翻倍成長。

在美光最新財報中，上季營收為87億美元，季增13.7%，主要受惠人工智慧AI需求推動資料中心營收，資料中心營收續創歷史新高。

其中，DRAM及NAND Flash佔營收比重分別為73%和26%，營收分別為64億美元、季增20%，22億美元、季增5%，整體毛利率為39.5%，稅後獲利20.3億美元，季增51.7%，每股獲利（EPS）1.79美元，略優於市場分析師預期；其中，季底庫存為87億美元、149天，較上季的89億美元、158天下滑，主要是因為HBM出貨量增加，公司正常庫存天數為120天。

美光預估本季營收為77.0~81.0億美元，季減11.49%~6.9%，低於市場預估，毛利率將介於37.5~39.5%，主要是因為記憶體價格下滑，EPS 1.33~1.53美元，也低於市場分析師的預估。

法人機構表示，DRAM產業結構越趨複雜，除現有PC、Server、Mobile、Graphics和Consumer DRAM外，又增加HBM品類，據研調機構統計，受惠AI需求，HBM成為帶動DRAM產業驅動的重點，預估2025年整體DRAM產業位元產出將增加25%。若排除HBM產品，2025年Conventional DRAM位元產出預計年增20%。

2025年整體DRAM產業位元供給充足，若需求不如預期，供應商易面臨跌價壓力。其中，LPDDR4x與DDR4這兩項產品的價格壓力將遠高於其他類別。而2025年HBM供貨將持續吃緊，以HBM3e情況最嚴重。

也由於DRAM價格會上揚主要是HBM3e滲透率持續提升拉高均價，及供給端缺乏新產能而有所限制，可是消費性需求持續疲軟，DRAM和NAND Flash價格都在下滑，且台灣記憶體相關廠商皆未打入HBM，因此營運改善較預期慢，因此對群族看法維持中立。