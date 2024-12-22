外資調升目標價悍將衝鋒 緯穎、金像電多家法人按讚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
AI示意圖。 (聯合報系資料庫)
AI示意圖。 (聯合報系資料庫)

多家外資券商在本月重新評估科技公司並調整目標價，其中，伺服器代工大廠緯穎（6669）與印刷電路板大廠金像電（2368），獲多家法人按讚，成為本月以來外資法人最關注的焦點股；其他如砷化鎵廠全新（2455）、連接器廠嘉澤（3533）等，也獲外資法人調升目標價。

統整自12月來外資法人的個股報告，其中緯穎獲高盛、里昂、摩根士丹利（大摩）、滙豐等四家券商給予「買進」及「優於大盤」評等，目標價範圍調升至2,900至3,600元，顯示多家法人對緯穎的伺服器及ASIC相關產品，在AI應用需求增長前景看好下情有獨鍾。

綜合大摩科技產業分析師高燕禾、高盛大中華科技產業研究主管張博凱的看法，緯穎作為亞馬遜（AWS）Inferentia與Trainium專案的主要機架供應商，受益於AWS ASIC的快速增長。據供應鏈調查，2024年Trn2晶片出貨量約達35-40萬顆，估計將為緯穎貢獻營收約新台幣900億元；至2025年緯穎來自AWS的營收將年增約70%、達新台幣2,000億元，並成為其最大客戶，帶動整體業績強勁成長。

AI股獲外資調升目標價 圖／經濟日報提供
AI股獲外資調升目標價 圖／經濟日報提供

印刷電路板大廠金像電也獲得兩家外資法人關注，包括里昂、大摩皆給予「優於大盤」評等，目標價分別由240元上調至290元、250元升至253元，後市營收成長空間也受惠ASIC前景可期。

綜合里昂科技產業分析師陳碩文、大摩科技產業分析師高燕禾的觀點，ASIC將推動2025年整體AI進一步增長，而金像電在泰國的產能，能夠支持強勁的客戶需求，且已被認定為另一個雲端ASIC伺服器的基板（UBB）供應商，預估將在明年首季開始增加出貨量，季銷售額有望超越市場共識增長10%，前景可期。

值得注意的是，伺服器管理晶片（BMC）大廠信驊，受惠野村將目標價由4,000元上調至4,600元，調幅達15%，評等卻由「買進」降為「中立」，主因在於輝達（NVIDIA）GB200過渡到GB300過程中，可能面臨BMC內容變動風險，成為短期成長的限制因素，因此宜審慎留意。

外資 緯穎

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