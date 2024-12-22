上市櫃五大集團股市值飆 台積家族今年增11兆稱冠

台股今年漲幅在全球主要股市名列前茅，截至20日上市櫃合計市值達78.6兆元，集團股表現分歧，台積電（2330）集團市值大增11.4兆元，是最大贏家，鴻海（2317）、聯發科（2454）兩大集團各增1.1兆、6,408億元，分居二、三名。

雖然高利率環境、中國大陸持續去槓桿等因素，全球經濟復甦力道不一，但台股搭上人工智慧（AI）多頭順風車，集中市場今年以來累計漲幅25.5%，在主要股市僅次於美股那斯達克的30.3%，上市櫃合計市值增加16兆元、攀升至78.6兆元。

以集團股來看，受到競爭加劇、消費性電子需求回溫有限等影響，表現相當分歧，市值增加排名前五大，除與AI關聯度高的台積電、鴻海、聯發科等科技集團外，金融投資操作靈活的富邦、受惠運價高漲的長榮等，亦拜獲利優於預期，市值水漲船高。

今年市值增加前五大集團股 圖／經濟日報提供

晶圓代工龍頭台積電先進製程良率狠甩其他競爭對手，加上AI GPU需求熱絡，帶動CoWoS供不應求，今年股價狂飆74.5%，躋身千金股，旗下世界、精材等業績同樣強強滾，帶動整體集團市值擴增達11.4兆元居冠。

鴻海擁有提供客戶包括模組、基板、關鍵零組件、系統/機櫃組裝、軟體整合等AI整體解決方案優勢，大啖輝達（NVIDIA）GB200伺服器訂單，帶動今年股價強漲73.2%、市值大增1.06兆元，鴻準、訊芯-KY、京鼎等亦有斬獲，集團市值增加1.1兆元。

聯發科今年利多接踵而至，除旗艦手機晶片天璣9400需求暢旺，還包括傳出切入蘋果供應鏈及AI ASIC未來發展潛力，股價上揚36.9%，加上小金雞ITH-KY第4季掛牌上市，推升集團市值進補6,408億元。

富邦金在金融市場動盪中，採取靈活操作策略，今年前11月大賺一個股本，旗下台灣大持續營運穩定，今年集團市值增加4,513億元排名第四。

長榮集團今年受惠海運及空運獲利優於預期，長榮、長榮航股價漲幅分別達60.6%、41.8%，帶動集團市值增加2,719億元，擠進排名前五大。