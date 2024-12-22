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三展概念股 短線焦點

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股區間整理，盤面偏向個股題材表現。法人指出，美國消費性電子展（CES）、台北國際電玩展、全球最大光電展Photonics West展將於元月陸續登場，啟碁（6285）、緯穎（6669）等相關概念股將吸引短多關注，可待技術面轉強時伺機布局。

CES展預計2025年1月7日至10日在拉斯維加斯舉行，焦點AI、智慧醫療、自駕車、VR／AR等。台北國際電玩展、Photonics West展，則是1月23日、28日起分別於台北與美國舊金山舉辦。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清表示，參展廠商多由高層親自站台，可望釋出產業供需、市場變化，以及新一年度展望等風向球，有助投資人釐清財務及業務概況，在盤勢震盪時添增多頭信心。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於CES展中發表主題演講，預計針對AI及加速運算揭示未來趨勢，可望再掀一波熱潮，包括亞光、啟碁、台光電、台積電、台達電、宏碁、微星、瑞昱、緯穎、健鼎等相關概念股，近日都見到法人買盤卡位。

台北國際電玩展預計1月23至26日登場，包括鈊象、智冠、華義、歐買尬、大宇資、網龍、橘子等相關概念股，股價將有短線表現空間，至於鴻準、旺宏、原相、創惟等任天堂新機供應鏈，亦有機會吸引買盤關注。

台光電 概念股 電玩展

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