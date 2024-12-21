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精挑細選40檔股票最後只贏大盤一點點！王木木：「時間」是首要考慮要素

聯合新聞網／ 王木木
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

買賣股票，從來都不只有「買」和「賣」兩個動作。

盤點致富》作者聰明主婦認為，投資除了考慮報酬率風險和波動之外，「願意分配多少時間」也是必須加入評估的要點。

我甚至覺得，「時間」才是首要考慮的要素。

以前我曾經挑戰過邊上班邊操作股票，發現這根本是不可能的，我隨時可能會被抓去開會，或是同事滑椅子過來和我討論事情，一下就錯過買賣時機；

下班之後，還要處理家務、研讀工作材料，哪有時間看投資資料啊？

買賣股票，背後更是大量找資料、學習、看盤、吸收新知等等，你願意花多少時間在這上面？我相信大部分的人，更想把時間花在其他更值得的事。

聰明主婦在書中分享，她曾經同時持有40檔股票，每一檔都是精挑細選，無法輕易割捨，但每天要花很多時間追蹤這些個股，忙到分身乏術。

最痛苦的是，好不容易決定斷捨離，賣出持股，結果一賣就漲，真的讓人恨得牙癢癢。

瞎攪和了兩三年，最後報酬率也只贏大盤一點點，而且報酬也只靠2、3檔股票撐起來。

時間也是一種本金，你有多少時間？願意為投資投入多少時間？

◎本文內容已獲 王木木 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

報酬率 大盤 斷捨離 本金 風險

王木木

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