精挑細選40檔股票最後只贏大盤一點點！王木木：「時間」是首要考慮要素
買賣股票，從來都不只有「買」和「賣」兩個動作。
《盤點致富》作者聰明主婦認為，投資除了考慮報酬率、風險和波動之外，「願意分配多少時間」也是必須加入評估的要點。
我甚至覺得，「時間」才是首要考慮的要素。
以前我曾經挑戰過邊上班邊操作股票，發現這根本是不可能的，我隨時可能會被抓去開會，或是同事滑椅子過來和我討論事情，一下就錯過買賣時機；
下班之後，還要處理家務、研讀工作材料，哪有時間看投資資料啊？
買賣股票，背後更是大量找資料、學習、看盤、吸收新知等等，你願意花多少時間在這上面？我相信大部分的人，更想把時間花在其他更值得的事。
聰明主婦在書中分享，她曾經同時持有40檔股票，每一檔都是精挑細選，無法輕易割捨，但每天要花很多時間追蹤這些個股，忙到分身乏術。
最痛苦的是，好不容易決定斷捨離，賣出持股，結果一賣就漲，真的讓人恨得牙癢癢。
瞎攪和了兩三年，最後報酬率也只贏大盤一點點，而且報酬也只靠2、3檔股票撐起來。
時間也是一種本金，你有多少時間？願意為投資投入多少時間？
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