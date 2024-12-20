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ETN趨勢導航／富邦行動通訊N 剽悍

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美聯準會（Fed）暗示未來降息幅度縮小，引發失望性賣壓湧現，台股本周開平走低，失守月線、季線、半年線等多道關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，富邦行動通訊N（020012）單周上漲3.81%，奪下了冠軍寶座。

Fed如預期降息1碼，但主席鮑爾會後記者會釋出「鷹派訊號」，美股四大指數同步拉回，台股在國際熱錢撤離下，再度轉弱回測前低支撐，統計集中市場單周跌510點或2.21%，櫃買市場周線跌2.90點或1.13%，兩市同步連二黑。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，本周有八檔逆勢收紅，以富邦行動通訊N單周漲幅3.81%居冠，排名二、三分為富邦蘋果反一N、統一IC設計臺灣N，各上漲2.85%、1.81%。

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