就市論勢／伺服器、IC設計 擁利基

盤面分析

台股昨（20）日尾盤重挫，指數終場收22,510點，跌422點，跌幅1.8%，指數跌破半年線支撐。統計本周台股周線下挫2.21%、大跌510點，平均日均量4,284.9億元。

本周全球央行召開會議，其中聯準會鷹派降息言論暗示2025年降息2碼，為9月預估次數的一半，以及日銀利率按兵不動，是牽動全球資金與市場情緒的重要關鍵，加上市場等待川普就職後政策動向，增添投資市場觀望氣氛。不過12月與第4季向來為上漲機率高的月分，預估年底仍以類股輪動維持多方格局。

投資建議

展望2025年，台股已連續二年單年度大漲近三成，若計算AI於台股二年累計最大漲幅，更達93%之多，雖然AI仍將主導2025年台股投資，且在新平台發表後，將持續帶動供應鏈等外溢效應，挹注相關中小型企業股價漲勢，但由於近二年大盤漲幅已高，且回顧歷史川普為美國總統時帶給市場的不按牌理出牌洗禮，預期2025年行情走勢趨於震盪。

在選股上，AI供應鏈仍值得長期持有，可續抱AI相關零組件、擇優且尋找股價低位階的成長產業布局，科技股以伺服器、規格升級IC設計、光通訊、邊緣運算相關、散熱零組件為主軸，傳產類股可關注半導體級特化、紡織製鞋、重電、汽車零組件等。