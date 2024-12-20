一周熱門零股／鴻海人氣旺 連二周霸榜

美聯準會宣布降息1碼，未來利率政策轉為鷹式降息、明年降息可能僅2碼，導致美股震盪，台股也受牽連走跌，不僅失守23,000點大關，月、季線也再次失守，雖然市場「空氣」瀰漫，但是零股投資人卻大舉進場，布局鴻海（2317）等標的。

美聯準會如預期降息1碼，但鷹派強度超出預期，槓桿資金交易退場；聯準會此次是以十票贊成比二票反對的票數，通過決議降息1碼，政策利率目標下調至4.25%~4.50%，會後聲明對經濟現況描述幾無變化，但是在會後記者會中，表明一旦出現不確定性，放慢步伐是合理的。

同時，利率點陣圖也顯示了明年降息由原先的4碼減少為2碼，在鷹式降息策略中，美、台股市同步拉回，但是也帶動零股市場交投。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為鴻海、國泰永續高股息、元大高股息、台積電、元大台灣高息低波、富邦台50、群益台灣精選高息、大華優利高填息30、凱基優選高股息30、元大台灣50、十檔標的交易量從1,030萬至356萬股。

鴻海連二周居零股熱門股榜首，主要是美國11月總統大選、川普確定再次入主白宮後，遭外資等法人不斷調節，短線跌多，吸引零股投資人逢低承接。

另外，也因為聯準會再次的降息帶動，ETF在本周一口氣就有八檔擠進了十大熱門榜單，檔數為近期新高。