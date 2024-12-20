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興櫃一周回顧／紘通股價勁揚46% 奪冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，346檔興櫃個股本周平均下跌1.22%，本周表現最強由連接器廠紘通（5271）奪下，以單周飆漲46.5%之姿，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（20）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額119.31億元、成交1.63億股、成交12.38萬筆，三項數據均低於前一周，不過漲幅超過一成檔數由八檔大幅增加至17檔。

本周漲幅前十強落在13.4%至46.5%，以產業分布觀察，本周資金持續停留在電子產業，科技股在前十強中占六檔，其餘四檔散在綠能環保、電機機械、生技醫療及觀光餐旅則一檔。

至於本周漲幅前十強電子股依排序為連接器廠紘通46.5%、矽智財股芯測44.5%、通信網路股天凱科技股30.9%、光電股建騰18.4%、半導體股益芯科15.7%、機器人手臂概念股達明13.4%。

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