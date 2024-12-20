祥碩利多護體 外資喊買

祥碩（5269）受惠大客戶市占率提升、USB4.0產品貢獻度增加，及PCIe4／5 packet switch帶來中長期業績挹注，野村於最新報告中表示，超微從英特爾手上搶下部分市場份額，有望明年帶動獲利上揚，祥碩身為超微晶片組代工廠，同樣將水漲船高，因此給予「買進」評等，目標價2,500元。

野村表示，預期超微的桌上型電腦CPU市占率2025年會創下新高，加上USB4.0採用率不斷提升，短期間在此催化下，上修祥碩第4季獲利，明年第1季展望也優於預期。

里昂指出，仍然看好規格轉換和新商機帶動的成長動能，預期需求在未來幾季復甦，因此給予祥碩「優於大盤」評等，目標價為2,210元。

另外，祥碩的PCIe Gen5產品，預期將於2025年達到封帶階段，且平均售價將大幅高於Gen4。此外，USB4.0滲透率超出預期，目前約達10%，平均售價為USB3.0的兩倍，相信規格轉換和新產品將成為祥碩新成長動力。

大摩表示，由於超微第1季至第3季訂單強勁，預期第4季訂單將緩和，儘管近期存在不確定性，仍看好祥碩長期機會，主因在於封包交換器、USB4.0產品和桌上型電腦的提升。