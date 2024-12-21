台股短線將落底 封關行情不看淡

台股今年只剩下最後七個交易日，外資大舉提款台股，迫使法人與集團作帳轉結帳，跌破半年線，但法人看好，台股最糟糕情況已經過去，下周有機會收復23,000點，2024年封關行情不看淡。

台股昨日重挫，摜破半年線支撐，行情頗有下探前低22,055點的可能。不過，法人表示，台股短線賣壓雖重，但判斷短線行情即將落底，主要是技術指標即將進入超賣區（目前KD指標K值來到28，距超賣區20不遠）、指數再跌機率降至14%（根據機率密度函數計算），以及今年來三次跌破半年線後均迅速回彈，預期行情再跌空間有限，短線修正滿足點約為22,250-22,300點間。

綜合兆豐投顧董事長李秀利、富邦投顧董事長陳奕光看法，本周面臨外資進入耶誕節放假階段，賣壓相對較大，加上昨（20）日尾盤富時系列指數調整生效壓低指數，且面臨美股三巫日到來、個人消費支出平減指數（PCE）即將公布、美國聯邦政府再遇關門危機等，盤面操作偏向謹慎。

展望後市，2024年封關進入倒數計時，盤面觀察重點有二：一，半年線仍否在三日內收復：因站上半年線有利多方進攻；二，台積電動向：受到指數調整生效影響，台積電遭錯殺，下周市場有機會還其一個公道。