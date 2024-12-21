聽新聞
0:00 / 0:00

台股尾盤千億摜殺 大跳水…外資單日賣超486億本季最多

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股20日開低133點，盤中賣壓不斷湧現。聯合報系資料照
台股20日開低133點，盤中賣壓不斷湧現。聯合報系資料照

外資節前賣壓出籠、富時系列指數調整生效，台股昨（20）日開低133點，盤中賣壓不斷湧現，最後一盤在被動式資金調整下爆出1,088.35億元大量摜壓，指數再殺188點，終場重挫422點收22,510點，為本波拉回波段低點。

那斯達克與費半指數收黑，衝擊昨日台股開低走低，終場大跌1.8%，成交量達4,796億元，是MSCI季度調整生效11月25日4,689億元以來大量；單周重挫510點，跌幅2.2%，連二黑。

台股大跳水 破半年線支撐
台股大跳水 破半年線支撐

富時與臺灣證券交易所編製的系列指數成分股調整生效，包含元大台灣50、富邦台50、元大高股息、元大臺灣ESG永續、富邦科技、元大中型100合計六檔ETF，截至昨日合計總資產管理規模為9,957.8億元。其中元大高股息設有五個交易日指數定期審核過渡期，相關調整將陸續進行至27日。

其中陽明被元大台灣50、富邦台50、元大高股息共三檔千億元等級巨型ETF納入，為此波換股大贏家，帶動昨日股價逆勢收漲1.9%，康霈*（6919）大漲超過9%，東元、上海商銀、AES-KY、長榮、京元電子、長榮航等ETF新增股也逆勢收紅。

被富時系列指數刪除的亞德客-KY、中保科及台塑單日跌幅超過4%，美利達、台勝科、台玻、華新、旺宏、遠東新跌幅也較大盤重。

昨日盤面個股漲少跌多，集中市場上漲家數僅236家，下跌家數696家；族群中，以碳匯、電子紙、第三代半導體、CoWoS相關跌勢較重；千金股一片慘綠，僅祥碩逆勢收紅，餘均收黑，檔數15檔不變。

三大法人共賣超台股550.1億元。其中，外資賣超486.7億元，第4季來最大單日賣超金額，連二賣、累計賣超819.7億元；投信買超3.8億元、由賣轉買；自營商賣超67.2億元，連六賣、累計賣超374.8億元。八大公股行庫進場救援買超113億元、連續買超進入第六個交易日。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利看法，昨日台股尾盤以千億元重殺逾百點，主要是反應富時指數調整生效影響，賣壓集中在權值股，包含台積電、鴻海、聯發科、廣達、台塑四寶等。展望後市，考量目前台指期正價差來到124點，下周台股有機會補漲。

元大 高股息

延伸閱讀

1月台股期指跌217點

台股持續走弱 下跌逾200點 網通股為逆勢撐盤焦點

權值高價股走跌 台股跌逾200點回測22700點

聯準會放鷹台股狂瀉！他疑「有內線」：降息預測太跳躍

相關新聞

台股尾盤千億摜殺 大跳水…外資單日賣超486億本季最多

外資節前賣壓出籠、富時系列指數調整生效，台股昨（20）日開低133點，盤中賣壓不斷湧現，最後一盤在被動式資金調整下爆出1...

台股短線將落底 封關行情不看淡

台股今年只剩下最後七個交易日，外資大舉提款台股，迫使法人與集團作帳轉結帳，跌破半年線，但法人看好，台股最糟糕情況已經過去...

國泰金國民經濟信心調查 民眾股市樂觀情緒降溫

國泰金控昨（20）日發布國民經濟信心調查結果，因12月調查期間內，川普當選美國總統後內閣人選逐一出爐，且陸續宣示上任後新...

台股本週下跌510點 上市公司總市值降至72.2兆

受到美國聯準會（Fed）預告明年可能放緩降息腳步影響，台股今天跌422點收22510.25點，失守半年線22627點，統...

聯準會降息預期縮減 台股年底前類股輪動機率高

台股20日尾盤重挫，指數終場收在22,510.25點，下跌422點，跌幅1.84%，跌破半年線位置，統計本周台股周線下挫...

外資賣超486億元 陽明居賣超冠軍、但竟大買這檔

台股20日殺尾盤，終場以22,510.25點收盤，下跌422點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超486.56億元，統計外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。