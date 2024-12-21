台股尾盤千億摜殺 大跳水…外資單日賣超486億本季最多

外資節前賣壓出籠、富時系列指數調整生效，台股昨（20）日開低133點，盤中賣壓不斷湧現，最後一盤在被動式資金調整下爆出1,088.35億元大量摜壓，指數再殺188點，終場重挫422點收22,510點，為本波拉回波段低點。

那斯達克與費半指數收黑，衝擊昨日台股開低走低，終場大跌1.8%，成交量達4,796億元，是MSCI季度調整生效11月25日4,689億元以來大量；單周重挫510點，跌幅2.2%，連二黑。

台股大跳水 破半年線支撐

富時與臺灣證券交易所編製的系列指數成分股調整生效，包含元大台灣50、富邦台50、元大高股息、元大臺灣ESG永續、富邦科技、元大中型100合計六檔ETF，截至昨日合計總資產管理規模為9,957.8億元。其中元大高股息設有五個交易日指數定期審核過渡期，相關調整將陸續進行至27日。

其中陽明被元大台灣50、富邦台50、元大高股息共三檔千億元等級巨型ETF納入，為此波換股大贏家，帶動昨日股價逆勢收漲1.9%，康霈*（6919）大漲超過9%，東元、上海商銀、AES-KY、長榮、京元電子、長榮航等ETF新增股也逆勢收紅。

被富時系列指數刪除的亞德客-KY、中保科及台塑單日跌幅超過4%，美利達、台勝科、台玻、華新、旺宏、遠東新跌幅也較大盤重。

昨日盤面個股漲少跌多，集中市場上漲家數僅236家，下跌家數696家；族群中，以碳匯、電子紙、第三代半導體、CoWoS相關跌勢較重；千金股一片慘綠，僅祥碩逆勢收紅，餘均收黑，檔數15檔不變。

三大法人共賣超台股550.1億元。其中，外資賣超486.7億元，第4季來最大單日賣超金額，連二賣、累計賣超819.7億元；投信買超3.8億元、由賣轉買；自營商賣超67.2億元，連六賣、累計賣超374.8億元。八大公股行庫進場救援買超113億元、連續買超進入第六個交易日。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利看法，昨日台股尾盤以千億元重殺逾百點，主要是反應富時指數調整生效影響，賣壓集中在權值股，包含台積電、鴻海、聯發科、廣達、台塑四寶等。展望後市，考量目前台指期正價差來到124點，下周台股有機會補漲。