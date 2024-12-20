台股本週下跌510點 上市公司總市值降至72.2兆
受到美國聯準會（Fed）預告明年可能放緩降息腳步影響，台股今天跌422點收22510.25點，失守半年線22627點，統計本週下跌510.23點或2.22%。根據證交所統計，本週全體上市公司總市值減少約新台幣1.61兆元，降至72兆2293億元。
產業別指數方面，電機機械類指數本週上漲1.18%，漲幅最大；跌幅則以油電燃氣類指數下跌6.04%最深。其他未含金融類指數下跌427.61點，跌幅約2.13%；未含電子類指數下跌516.45點，跌幅2.66%；未含金融電子類指數下跌363.11點，跌幅2.51%。
本週全體上市股票成交金額為1兆9865億元，股票成交量週轉率為2.36%。成交金額前3名產業包括，半導體類成交金額6519.47億元，占全體上市股票交易金額比重32.82%；電腦及週邊設備類成交金額2026.87億元，占比10.20%；電子零組件類成交金額1958.20億元，占比9.86%。
累計今年初開盤迄今共235個交易日，集中市場總成交金額為97兆6413億元，市場日平均成交金額4154.95億元，股票成交量週轉率122.99%，股票日平均成交量週轉率0.52%。
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