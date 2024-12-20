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聯準會降息預期縮減 台股年底前類股輪動機率高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

台股20日尾盤重挫，指數終場收在22,510.25點，下跌422點，跌幅1.84%，跌破半年線位置，統計本周台股周線下挫2.22%，周線跌點510.23點，平均日均量4,284.99億元；法人預估年底仍以類股輪動維持多方格局，預期2025年延續AI發展熱潮帶動下，AI供應鏈仍是長線科技股投資主軸。

時序接近聖誕假期，但本周外資賣超台股529.38億元，連兩周賣超且金額擴大，自營商也調節286.91億元，同樣連續兩周減持，投信法人則是買超金額縮小至10.22億元，三大法人合計賣超806.07億元。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，本周全球央行召開會議，其中聯準會的鷹派降息言論暗示2025年降息兩碼，為9月預估次數的一半，及日央的利率按兵不動，是牽動全球資金與市場情緒的重要關鍵，加上市場等待川普就職後的政策動向，增添投資市場的觀望氣氛，不過，12月與第4季向來為上漲機率高的月份，預估年底仍以類股輪動維持多方格局。

展望2025年，杜欣霈指出，台股已連續兩年單年度大漲近3成，若計算AI於台股兩年累計最大漲幅，更是達93%，雖然AI仍將主導2025年的台股投資，且在新平台發表後將持續帶動供應鏈等外溢效應，挹注相關中小型企業股價漲勢，但由於近兩年大盤漲幅已高，且回顧歷史川普為美國總統時所帶給市場的不按牌理出牌洗禮，預期2025年行情走勢趨於震盪。

至於台股AI概念股近期籌碼鬆動，杜欣霈認為，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期接受外媒專訪時，特別強調GB200滿載生產，並表示最新Blackwell平台伺服器在推理過程中，兼顧高效和節能，效能大增30倍，預期2025年延續AI發展熱潮帶動下，AI供應鏈仍是長線科技股投資主軸。

在選股上，杜欣霈建議，AI供應鏈仍值得長期持有，可續抱AI相關零組件、擇優且尋找股價低位階之成長產業布局，科技股以伺服器、規格升級IC設計、光通訊、邊緣運算相關、散熱零組件為主軸，傳產類股則可以半導體級特化、紡織製鞋、重電、汽車零組件等。

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