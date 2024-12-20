外資賣超486億元 陽明居賣超冠軍、但竟大買這檔

台股20日殺尾盤，終場以22,510.25點收盤，下跌422點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超486.56億元，統計外資買賣超個股發現，賣超陽明海運（2609）53,494張，居單日賣超冠軍，其次是賣超群創，權王台積電也遭外資賣超22,205張；但是外資買超遠東新52,095張，為買超最多個股。

台股20日以22,798.39點開低，台積電開低走低收最低，最後一盤爆出24,057張賣單，一口氣拉下15元股價，終場收在1,035元， 下跌35元，跌幅3.27%，跌落至月線及季線之下，影響大盤指數約275點，台股最後一盤也下殺，收在當日最低的22,510.25點，跌幅1.84%，月線及季線雙雙失守。

台股殺尾盤，三大法人賣超550.49億元，包括外資賣超486.56億元，投信買超3.33億元，自營商賣超（合計）67.25億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.8億元，自營商（避險）賣超58.45億元。

盤面上除了台積電重挫之外，聯發科收1,390元，跌幅2.11%，鴻海以平盤181元收盤，機器人概念股上漲火種延續，IKKA-KY亮燈漲停，佳能收64.9元，寫下近15年高點， 網通股的友訊、友勁衝漲停，台揚、啟碁大漲逾8%。

統計外資賣超個股前十大依序是陽明、群創、華南金、長榮航、上海商銀、凱基金、台新金、台積電、國泰永續高股息（00878）、東元等；外資賣超群創46,579張，為賣超個股第二大，台積電也遭外資賣超22,205張。

統計外資買超前十大個股依序是遠東新、華新、友訊、兆豐金、亞泥、元大金、潤泰全、京城銀、亞光、寶成等；外資買超華新27,671張， 居買超第二大， 友訊拉出第2根漲停，外資買超14,632張，居單日買超第三大。