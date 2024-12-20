反詐騙聯防行動專區優化上線 券商將勾選詐騙類型供民眾篩選及瀏覽

今(2024)年8月9日臺灣證券交易所在公開資訊觀測站建置「反詐騙聯防行動專區」，由證券商即時分享接獲通報的詐騙案例並得進行澄清，以利於其他證券商及全體投資人參考及警惕。專區上線至今，證券商已經分享逾200則詐騙態樣，專區瀏覽點擊次數達2.7萬次，雖然沒有花俏的呈現方式，但真實的詐騙手法與案例確實引起證券商從業人員的共鳴，亦能讓民眾了解詐騙集團仍持續使用或是新型態的技倆，即早了解並分享周遭親友。

近日，為能使民眾於專區查詢時更清楚詐騙集團使用媒介，並快速分辨詐騙類型，已規劃證券商於系統通報詐騙案例時，即能先勾選相關態樣分類，包含高齡詐騙、推介或診股詐騙、徵才詐騙、IPO申購詐騙、競價拍賣詐騙、港仙股詐騙、恐嚇威脅詐騙、捏造或虛構的交易模式詐騙、地下期貨詐騙、虛擬資產或加密貨幣詐騙、交友詐騙、人頭帳戶詐騙、非法代操詐騙及未上市櫃股票詐騙等。分類後，未來民眾可以於查詢介面進行篩選瀏覽，也有利於證交所進行資料統計及分析。此外，證券商勾選不同詐騙類型時，專區系統會自動新增相關提醒與警語於通報單最下方，加深民眾印象。

觀察近期通報案例，詐騙集團仍頻繁偽冒證券商或從業人員名義，要求客戶加入LINE群組，並對被害人噓寒問暖，提供投資意見，再誘使民眾將款項匯入至不明帳戶。證交所提醒，勿輕信投資明牌，勿相信任何獲利保證，投資前務必小心查證往來業者是否為合法金融機構，並審慎研判投資群組或社群媒體提供之投資建議。

再者，因上市櫃股票甫掛牌時多數有蜜月行情，惟公開申購中籤率較低，導致詐騙集團利用申購可100%中籤或保證獲利的話術，仍有民眾受騙。證交所提醒，股票申購需透過合法證券商、開立證券戶才能進行，每人限申購1銷售單位，抽籤前須將款項存入本人交割銀行帳戶，絕不會匯入私人帳號；因由電腦隨機抽出，不可能保證中籤，款項不足只是不合格件，並不構成違約交割。

最後，有多起詐騙集團偽冒檢察官或偽造法院傳票的案例，威脅並恐嚇高齡客戶其帳戶恐被凍結，要求客戶交付提款卡、印鑑或密碼等重要資料，令被害人因心生恐懼而妥協。證交所提醒，詐騙集團善於利用心理戰術，製造威逼、恐嚇情境，若遇此情況請保持冷靜，並向親友查證或撥打165反詐騙專線，避免因一時畏懼就讓詐騙集團得逞。

參考內政部警政署「165打詐儀表板」官網統計，11月民眾被詐騙金逾新臺幣126億元，「假投資，真詐騙」手法持續居冠，證交所身為證券市場運營者，仍重申打詐決心，戮力宣導防詐知識，並規劃相關強化措施，也鼓勵證券商能持續響應，向客戶宣導防詐知識，落實高齡客戶關懷，共同努力降低國人因詐騙而失去財產甚至寶貴生命的之不幸事件。