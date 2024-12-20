台股下跌422點 三大法人賣超550億元
台股20日開低，尾盤出量下殺，收在22,510.25點，下跌422點，跌幅1.84%，成交量4,675.49億元，三大法人賣超550.49億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超486.56億元，投信買超3.33億元，自營商賣超（合計）67.25億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.8億元，自營商（避險）賣超58.45億元。
台積電（2330）壓低收1,035元，下跌3.27%，聯發科（2454）、鴻海（2317）股價也都承壓，聯發科收1,390元，跌幅2.11%，鴻海收平盤181元，持續守住180元關卡。機器人概念股仍有火種，能率（8071）集團結合旗下佳能（2374）擴展 AI、機器人相關領域，IKKA-KY（2250）、能率亮燈漲停，佳能寫下近15年高點。網通股受惠美國政府可能明年查禁TP-Link產品，友訊（2332）、友勁（6142）拉出第二根漲停板，台揚（2314）、啟碁（6285）大漲逾8%。
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