權值股領跌 台股重挫422點收22,510點 台積電跌35元收1,035元

台股20日持續下跌，終場收最低22,510.25點，下跌422點，跌幅1.84 %，成交量4,675.5億元。櫃買則收252.39點，下跌2.34點。台積電（2330）終場收1,035元，下跌35元，貢獻跌點約280點。

盤面上以類股來看，以油電燃氣、塑膠、運動休閒、電器電纜、玻陶、半導體、居家生活、食品、紡織等弱勢。而上漲的則有其他電子、資訊服務、生技、航運、數位雲端等。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有，台積電、亞光（3019）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、眾達-KY（4977）、所羅門（2359）、聯發科（2454）、台光電（2383）、創意（3443）、嘉澤（3533）、上銀（2049）、華星光（4979）、新盛力（4931）、中信金（2891）、零壹（3029）等。

而逆勢上漲的包含佳能（2374）、鴻海（2317）、陽明（2609）、智邦（2345）、環宇-KY（4991）、啟碁（6285）、立碁（8111）、中磊（5388）、友訊（2332）、順達（3211）、長榮（2603）、廣達（2382）、鈞興-KY（4571）、金像電（2368）、上詮（3363）、祥碩（5269）等。

統一投顧表示，Fed利率決策會議降息一碼，根據點陣圖顯示明年僅可能降息二碼，導致全球股市下跌，然日本央行昨日決定按兵不動暫停升息，對風險資產有利。台股短線技術面再遭破壞，外資期貨淨空單增加，但根據過往歷史經驗台股12月作帳行情上漲機率高，預估整理過後仍有機會再走揚。下週仍有重量級被動型ETF即將調整換股，新納入成分個股可留意布局契機，操作上建議逢低分批布局，並汰弱留強，選股不選市。

另外統一投顧指出，選股方向上以AI概念股、消費性電子、PCB、航空及觀光、汽車零組件、及高殖利率的營建及壽險等族群為主。