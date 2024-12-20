快訊

全聯倉儲大火釀9死 職安署曝「無法逃生的關鍵」

搶設護理系／人力荒催生後護系 不控管招生難顧品質？

聽新聞
0:00 / 0:00

權值股領跌 台股重挫422點收22,510點 台積電跌35元收1,035元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股20日持續下跌，終場收最低22,510.25點。記者余承翰／攝影
台股20日持續下跌，終場收最低22,510.25點。記者余承翰／攝影

台股20日持續下跌，終場收最低22,510.25點，下跌422點，跌幅1.84 %，成交量4,675.5億元。櫃買則收252.39點，下跌2.34點。台積電（2330）終場收1,035元，下跌35元，貢獻跌點約280點。

盤面上以類股來看，以油電燃氣、塑膠、運動休閒、電器電纜、玻陶、半導體、居家生活、食品、紡織等弱勢。而上漲的則有其他電子、資訊服務、生技、航運、數位雲端等。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有，台積電、亞光（3019）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、眾達-KY（4977）、所羅門（2359）、聯發科（2454）、台光電（2383）、創意（3443）、嘉澤（3533）、上銀（2049）、華星光（4979）、新盛力（4931）、中信金（2891）、零壹（3029）等。

而逆勢上漲的包含佳能（2374）、鴻海（2317）、陽明（2609）、智邦（2345）、環宇-KY（4991）、啟碁（6285）、立碁（8111）、中磊（5388）、友訊（2332）、順達（3211）、長榮（2603）、廣達（2382）、鈞興-KY（4571）、金像電（2368）、上詮（3363）、祥碩（5269）等。

統一投顧表示，Fed利率決策會議降息一碼，根據點陣圖顯示明年僅可能降息二碼，導致全球股市下跌，然日本央行昨日決定按兵不動暫停升息，對風險資產有利。台股短線技術面再遭破壞，外資期貨淨空單增加，但根據過往歷史經驗台股12月作帳行情上漲機率高，預估整理過後仍有機會再走揚。下週仍有重量級被動型ETF即將調整換股，新納入成分個股可留意布局契機，操作上建議逢低分批布局，並汰弱留強，選股不選市。

另外統一投顧指出，選股方向上以AI概念股、消費性電子、PCB、航空及觀光、汽車零組件、及高殖利率的營建及壽險等族群為主。

台積電 台股

延伸閱讀

半導體核心仍在AI 分析師：台積電2030資本支出有望達700億美元

權值高價股走跌 台股跌逾200點回測22700點

聯準會放鷹台股狂瀉！他疑「有內線」：降息預測太跳躍

台積電能辦學嗎？他籲產學結合保障名額 網分析關鍵：不可能

相關新聞

權值股領跌 台股重挫422點收22,510點 台積電跌35元收1,035元

台股20日持續下跌，終場收最低22,510.25點，下跌422 點，跌幅1.84 %，成交量4,675.5億元。櫃買則收...

台股開盤下跌133點 台積電開低10元

台股20日開盤指數為22,798.39點，下跌133.86點，早盤跌逾百點，最低來到22,762.69點。台積電（233...

台股持續走弱 下跌逾200點 網通股為逆勢撐盤焦點

台股20日持續走弱，早盤以22,798.39點，盤中一度下殺至22,665.96點，台積電（2330）同樣下跌，盤中最低...

權值高價股走跌 台股跌逾200點回測22700點

台積電持續走弱，盤中回測1050元月線支撐，聯發科等權值高價股走跌，台股下挫228點，失守月線22913點和季線2293...

Fed 降息+科技革命發酵 中信投信：美股後市可期

美國聯準會12月19日宣布年內第三次降息，累計降息幅度達4碼，雖然聯準會表態將調整降息的步伐，但降息方向仍然不變；除此之...

被Fed放鷹抓傷…台股震盪 三大法人同步賣超

美聯準會（Fed）主席鮑爾釋出「鷹派訊號」，暗示未來降息幅度變小，嚇跑三大法人昨（19）日同步賣超台股，尤其外資賣超33...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。