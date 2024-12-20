黃仁勳「仁來瘋」再起？機器人燒不停 這集團表現搶眼

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前從烤箱中端出「熱騰騰新菜」，這次是為機器人技術開發者與生成式AI愛好者提供創新的平台「Jetson Orin Nano Super」，市場也盛傳黃仁勳有望在明年1月中旬來台參加台灣輝達尾牙感恩大會，「仁來瘋」將再起，機器人將是要角；能率集團結合旗下佳能擴展 AI、機器人相關領域，20日成為領攻的代表，IKKA-KY（2250）、能率（8071）亮燈漲停，佳能（2374）寫下近15年高點。

輝達（NVIDIA）今年3月間的「GTC 2024」大會首日，執行長黃仁勳在開幕演說最後，無預警宣布推出人形機器人計畫，台上出現一大排人形機器人，他表示，將建立擁有生成式 AI 人形機器人的硬軟體平台， 市場解讀，未來將可望引爆機器人產業新一波熱潮；當時台廠相關布局機器人的公司也引爆一波的漲勢。

黃仁勳在10月間出席聯想於西雅圖舉辦的科技創新大會（Tech World）時再度高呼機器人在 AI 時代的重要性，強調「AI 本質上就是機器人」。他認為，AI 將成為未來企業的核心，在實體 AI（如機器人）與 AI 智慧體加持下，人類將實現「超人式的生產力」。

最新的訊息則是，黃仁勳日前從烤箱中端出「熱騰騰新菜」，強調這款供開發者使用的電腦，配備近每秒70兆次運算的強大算能，功耗只有25瓦；黃仁勳表示，Jetson Orin Nano Super 為機器人技術開發者與生成式 AI 愛好者提供創新的平台。從輪式機器人到人形機器人，再到其他複雜的自主系統，這部新電腦都能為之提供深度學習模型運行和高效運算。

黃仁勳先前來台時颳起「仁來瘋」熱潮，帶動「黃仁勳概念股」的漲勢，市場盛傳，黃仁勳有望明年1月中旬來台參加台灣輝達尾牙感恩大會，市場關注輝達的人形機器人平台是否正式亮相，成為明年的全新焦點。

市場預期機器人族群可望再受惠「仁來瘋」熱潮，近期成為盤面上的熱點，推升相關個股的表現，能率集團以往旗下事業以3C產業為主，但隨著市場趨勢汽車比重已拉高，同時，近年因應人機協作趨勢興起，也結合旗下鏡頭廠佳能擴展 AI、機器人相關領域。

台股20日下跌，機器人概念股則是盤面上的亮點，積極搶進的能率集團擔任領攻的角色，IKKA-KY、能率亮燈漲停，佳能以62.6元開高後一度衝達66.5元，寫下2010年1月以來、近15年高點，盤中漲幅逾5%。

機器人概念股中，還有多檔亮燈漲停的個股，包括和椿（6215）、昆盈（2365）、彬台（3379）等；慶騰（4534）也一度亮燈，盤中漲幅逾8%；高鋒（4510）也曾衝達漲停，盤中漲幅逾9%；陽程（3498）、鈞興-KY（4571）、和大（1536）、廣運（6125）等也是上漲表現。