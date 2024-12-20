台股持續走弱 下跌逾200點 網通股為逆勢撐盤焦點

台股20日持續走弱，早盤以22,798.39點，盤中一度下殺至22,665.96點，台積電（2330）同樣下跌，盤中最低達1,050元，貢獻跌點逾160點。盤面上網通族群續強，友訊（2332）衝上漲停，友勁（6142）、啟碁（6285）、海華（3694）、訊舟（3047）、中磊（5388）等也都有不錯的表現。

元大投顧表示，隨著川普上任時間倒數，擔憂貿易戰讓經濟陷入成長趨緩，聯準會上調明後年核心通膨預期，伴隨降息速度放慢甚至有可能轉為升息，為美股帶來震盪。12 月美銀基金經理人調查顯示，基金經理人現金部位降到歷史新低，凸顯短線美股行情過熱，成為短線賣股理由。台股方面，指數下跌一度摜破月線、回補12月3多方缺口，日 KD 指標向下開口擴大，震盪走勢延續，建議避開融資使用率高、內外資偏向調節個股，在雙重三整理型態尚未完成前，布局仍以短打為宜。

另外，元大投信指出，2025 年北美電信商資本支出預期大幅提高，根據 IEKView 預測，2025年全球網通產值較 2024 年成長 1.2%，將由負轉正，網通股展開復甦與汰換中國設備政策加持而營運轉佳；預期川普縮減外移勞工，機器人、自動化設備可望受惠缺工題材，及馬斯克進入內閣話語權提高；ASIC 受惠博通表示自製晶片未來幾年將會大成長，滲透率將從今年 9%提升至明

年提升至 15%，產業進入開案回收期明年獲利將有顯著挹注，相關族群營運展望佳，可趁技術面走強伺機切入布局。