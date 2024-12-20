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權值高價股走跌 台股跌逾200點回測22700點

中央社／ 台北20日電
台股下挫失守月線和季線，回測22700點關卡。記者余承翰／攝影
台股下挫失守月線和季線，回測22700點關卡。記者余承翰／攝影

台積電持續走弱，盤中回測1050元月線支撐，聯發科等權值高價股走跌，台股下挫228點，失守月線22913點和季線22934點，回測22700點關卡。

至10時41分，台股加權指數達22733.39點，下跌198.86點，成交值新台幣2014億元。

美股費城半導體指數下跌1.56%，台積電美國存託憑證（ADR）19日下跌0.47%，台積電股價走跌，盤中達1050元，下跌20元，影響大盤指數約161點。

聯發科、富邦金、國泰金、中信金、信驊和力旺等權值高價股紛紛走跌，電子和金融類股指數同步下挫1%。

傳統產業股也普遍走跌，食品、電纜類股指數下跌逾1%，塑膠類股指數下挫逾2%，表現相對疲弱；航運類股指數盤中上揚近1%，表現相對強勢。

台積電 台股

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