Fed 降息+科技革命發酵 中信投信：美股後市可期

美國聯準會12月19日宣布年內第三次降息，累計降息幅度達4碼，雖然聯準會表態將調整降息的步伐，但降息方向仍然不變；除此之外，聯準會更上修今明兩年經濟成長率預測至 2.5%、2.1%(原 2.0%、2.0%)，市場普遍認為這次政策動作標誌著美國經濟成功實現「軟著陸」。

中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，當前市場環境與1995年網路革命前夕高度相似，預期美股多頭行情才剛啟動，後市表現值得期待。當前市場環境與 1995 年網路革命高度相似，當時Fed同樣透過預防性降息成功引導經濟軟著陸，隨後美股展開長達數年、累計漲幅逾500%的多頭走勢。

唐祖蔭強調，AI等科技創新題材更是推動此波美股漲勢的關鍵動能，觀察目前美股牛市漲幅僅 60%，就歷史統計推論，美國股市上漲空間仍然充裕；此外，美國企業獲利能力強勁，更是支撐美股長期向上的重要動能。

國際貨幣基金（IMF）近期上調美國2025年經濟成長預期上升0.3個百分點至2.2%，優於全球已開發國家平均1.8%。

看準美股多頭行情，中國信託投信將於明年1月13日發行「中國信託美國聚焦成長基金」，採取「ABC」策略，主動出擊精選高純度美股（America）、高潛力龍頭（Big），並對看好的個股採集中投資（Concentrate）策略，精準掌握美國經濟與科技的雙重紅利，提升獲取高於市場回報的機會。

中國信託投信更聯手法盛盧米斯賽勒斯美國成長團隊，透過「二高一低」選股策略，嚴選高品質財務體質、成長性高、估值合理的優質企業。投資顧問團隊擁有晨星黃金評級榮譽，擅長從自由現金流量、產業競爭力等面向，發掘具備長期投資價值的標的。

唐祖蔭展望2025年，隨著 Fed 轉向寬鬆貨幣政策，市場資金預期將持續回流美股市場，是投資人布局美股市場的最佳切入點。