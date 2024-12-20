台股開盤下跌133點 台積電開低10元

台股20日開盤指數為22,798.39點，下跌133.86點，早盤跌逾百點，最低來到22,762.69點。台積電（2330）開盤價為1,060元，下跌10元。

群益投顧表示，月、季線盤中失而復得，留近200點下影線，惟短期均線架構轉空，短線技術面仍屬偏弱調整格局。個股走勢分歧波動加劇，確實依技術面執行停損停利因應。

操作題材可留意：

1.外媒報導，美國政府正在調查中國大陸網通公司TP-Link是否構成國安風險，預計可能會在2025年禁售其路由器。歐美電信業陸續啟動新一波升級採購，印度市場需求延續，美國擴大網路去中化，可望帶來轉單效應，進一步挹注台網通業明年成長動能。

2.黃仁勳近日宣布推出專為生成式AI及機器人應用設計的全新處理器，不僅推論效率提升1.7倍且價格降至249美元，可望加速人型機器人開發，他將在1月6日 CES中演說，並在1月中旬來台參加台灣輝達尾牙，市場預期將釋出更多有關機器人利多。

周四（19日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,342.24點，上漲15.37點、漲幅0.04%；S&P500指數下跌0.09%；那斯達克指數下跌0.1%；費半指數下跌1.56%。台積電ADR跌0.47%，較台北交易溢價18.89%。

周四出爐的經濟數據繼續證明美國經濟仍具韌性，美國聯準會看重的通膨風向球之一被小幅上修至2.2%。長期公債殖利率走高，10年期公債升達4.594%，是近七個月高點。

三大法人周四集中市場合計賣超413.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超332.9億元，投信賣超23.3億元，自營商（自行買賣）買超8.1億元，自營商（避險）賣超65.2億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,254口至14,452口，其中，外資淨空單增加3,885口至38,603口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少482口至13,856口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,300點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在24,600點，月賣權最大OI落在22,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.78上升至0.81。VIX指數上升1.68至19.08。外資台指期買權淨金額-0.58億元 ; 賣權淨金額-0.14億元。整體選擇權籌碼面中性。