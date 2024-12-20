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美股多數收低 法人：台股面臨季線保衛戰

中央社／ 台北20日電

美股主要指數19日多數收低，那斯達克指數下跌19.92點，費城半導體指數下挫77.51點，跌幅1.56%。法人表示，台指期夜盤震盪下跌44點，台股今天將面臨月線和季線保衛戰。

美債殖利率攀升，美國主要指數19日多數收低。道瓊工業指數上漲15.37點，漲幅0.04%，標準普爾500指數下跌5.08點，跌幅0.09%，那斯達克指數下跌19.92點，跌幅0.1%，費城半導體指數下挫77.51點，跌幅1.56%。

國內外產業訊息方面，中華電信表示，與亞馬遜（Amazon）旗下寬頻網路衛星計畫古柏（Kuiper）接觸至少超過1年，雙方若洽談順利一定會合作，中華電除爭取獨家代理合約，也建議Kuiper在台設置地面站。

韓國貿易監管機構19日初步裁定，對來自台灣及中國的石油樹脂產品徵收臨時反傾銷稅。初步了解，包括和益、元良等台灣化工廠有生產石油樹脂，但銷往韓國數量有限，預料影響輕微。

中鋼指出，國際鋼市緩步復甦，第1季適逢農曆春節長假，屬傳統產業淡季，加上市場觀望美國新任總統川普（Donald Trump）新政走向、中國利多政策尚需時間發酵，短期鋼市仍處調整階段，明年1月與第1季各項鋼品盤價以平盤開出。

法人表示，美國聯邦準備理事會（Fed）暗示明年放緩降息步調，台股19日跌破23000點關卡，不過收在22932.25點，守住月線和季線，台指期夜盤19日下跌44點，台股今天將面臨月線和季線保衛戰。

台股 美國

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