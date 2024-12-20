被Fed放鷹抓傷…台股震盪 三大法人同步賣超

美聯準會（Fed）主席鮑爾釋出「鷹派訊號」，暗示未來降息幅度變小，嚇跑三大法人昨（19）日同步賣超台股，尤其外資賣超332.9億元，衝擊大盤一度下殺425點，所幸國家隊八大公股行庫砸85.2億元進場護盤，收斂跌勢，終場跌236點收22,932點，留188點下影線，月線及季線得而復失。

台股昨日跌1.02%，金管會主委彭金隆信心喊話，台股基本面很不錯，今年前11月上市櫃公司總營收近40兆元、年增12%，是支撐台股很重要的基礎。

台股觀察重點及後市展望

彭金隆並分析Fed降息1碼讓美股崩跌有兩個原因，一是預期2025年美國降息速度放緩，二是川普政策不確定性。他說，美國拉高關稅、增加通膨會讓降息趨緩，金管會已將各種情境納入考量。

展望後市，綜合凱基投顧董事長朱晏民、兆豐投顧董事長李秀利等看法，Fed上修美國經濟成長率，顯示景氣仍具韌性，預料短線賣壓宣洩完畢後，年底封關行情仍值得期待，並可延續至元月效應。

群益投顧董事長蔡明彥則提醒，今日除須留意富時指數季度調整盤後生效引發的尾盤爆量甩尾外，亦須關注美股四巫日。

三大法人昨日賣超413.5億元，是11月28日以來最多。其中，外資反手調節332.9億元，本周由最高累計買超290.1億元，扭轉為賣超42.8億元，12月來則仍回補457.7億元。外資在台指期留倉淨空單加碼3,885口，增至38,603口。

投信適逢高股息ETF換股因素，單日轉賣超23.3億元，累計12月僅買超60.5億元，可能僅次於2月，改寫今年單月次低紀錄；自營商賣超57.1億元，連五賣、累計提款307.5億元。

八大公股行庫買超85.2億元，連五買，主要敲進台積電（2330）、鴻海、陽明、長榮航、廣達等權值股。此外，盤後進出資料顯示，元大、國泰等國內大型金控券商，昨日受託買超金額各為98.1億元、37.3億元不等，高居前三大，除客戶抄底資金外，不排除同一金控旗下壽險進場撿便宜。

Fed如預期降息1碼，但利率前瞻指引偏鷹，美股四大指數殺尾重挫，台股昨日開低一度大跌425點至22,743點，而後跌勢收斂收在當日相對高檔，成交量略增至4,221億元。櫃買市場相對抗跌，力守5日線，日K連三紅。

權值股跌多漲少，台積電跌15元收1,070元，聯發科、緯穎、長榮積極表態，強勢族群主要分布於網通、機器人、矽光子等。