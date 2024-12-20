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當沖降稅若中斷 有兩備案

經濟日報／ 記者廖珮君翁至威／台北報導

立院朝野協商已確定當沖交易稅率減半到千分之1.5再延三年，但本會期可能來不及三讀，金管會主委彭金隆昨（19）日表示，金管會已啟動因應備案；財政部官員表示，若年底來不及，待法案生效後仍會回溯退稅，保障投資人權益。

當沖減半課稅到今年底截止，若未能在年底前生效，以18日當沖交易占台股日均量4,152億元的35.72%來看，最大恐衝擊台股逾千億元量能，量能恐會萎縮。

立法院昨日審查金管會預算，立委關注當沖降稅修法延遲影響。

證期局副局長高晶萍說，當沖交易稅率減半，若無法在本會期通過，等於2025年起恢復到交易稅率千分之3，將採兩大措施。

一是請券商公會洽券商調整系統，也請證交所向投資人宣導股市變化；二是券商預扣稅款代徵作業設定上也需做調整。

交易稅 金管會

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