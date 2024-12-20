當沖降稅若中斷 有兩備案
立院朝野協商已確定當沖交易稅率減半到千分之1.5再延三年，但本會期可能來不及三讀，金管會主委彭金隆昨（19）日表示，金管會已啟動因應備案；財政部官員表示，若年底來不及，待法案生效後仍會回溯退稅，保障投資人權益。
當沖減半課稅到今年底截止，若未能在年底前生效，以18日當沖交易占台股日均量4,152億元的35.72%來看，最大恐衝擊台股逾千億元量能，量能恐會萎縮。
立法院昨日審查金管會預算，立委關注當沖降稅修法延遲影響。
證期局副局長高晶萍說，當沖交易稅率減半，若無法在本會期通過，等於2025年起恢復到交易稅率千分之3，將採兩大措施。
一是請券商公會洽券商調整系統，也請證交所向投資人宣導股市變化；二是券商預扣稅款代徵作業設定上也需做調整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言