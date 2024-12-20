散戶沒信心…證券劃撥餘額 探一年低點

美國總統大選由川普勝出，促使11月台股平均股價指數由23,015點下挫至22,854點，下跌161點，嚇退不少散戶。

中央銀行昨（19）日公布11月金融情況，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額跌至3兆3,221億元，為一年新低，單月劇減1,770億元，為歷史最大。

央行經研處副處長曹體仁解釋，台股平均指數在今年7月是創下逾24,000點的高點，之後一路下修後略見反彈，近期則處於盤整格局，11月的證券劃撥存款餘額也和股市成交量、融資餘額等數據同步向下走，反映股市確實出現降溫現象。

對於11月證券劃撥存款餘額大減，曹體仁分析，目前股市仍處於相對高點，散戶出售的股票張數與過去相同，因股價較高，金額也會變大。