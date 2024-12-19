聯準會由鴿轉鷹 投資人怎麼辦？中信：可逢低布局債券

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經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
聯準會（Fed）18日宣布降息1碼。（路透）
聯準會（Fed）18日宣布降息1碼。（路透）

聯準會（Fed）18日宣布降息1碼，符合市場預期， 然而聯準會對2025年的利率預期縮減為降息2碼，顯示政策態度更為鷹派，美債殖利率與美元指數應聲走高。中國信託投信建議投資人，仍可在債券價格低檔時逢低布局。

中國信託投信表示，聯準會降息1碼，符合市場預期，但從利率點陣圖的調整來看，明年預期僅會降息兩次，大幅低於市場原先預期的四次，顯示聯準會對通膨的警戒程度仍然偏高。不代表降息循環已結束，有可能僅處於或接近放慢、暫停降息的位置，導致近期債市陷入回檔盤整，但中長線仍有利債券走勢，主因川普上任後的政策尚未明朗，以及關稅引起的貿易壁壘，將會抑制全球需求的發展，對經濟產生一定的影響，所以建議投資人仍可在債券價格低檔時逢低布局。

中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，雖然此次FOMC會議充滿鷹派氣氛，也強調目前利率正處於調整過程中的新階段，將對進一步的降息保持謹慎。而降息循環隨時處於停看聽的位置但絕不是結束，整體而言，債券市場表現受到抑制，短線上持續高檔震盪，但中長線有利債券走勢，主要因降息尚未結束，而新政府的政策對未來經濟的影響會多大也有待觀察。

中國信託投信指出，從近期市場表現來看，漲多的科技股面臨較大賣壓，費半指數持續回檔，但在人工智慧（AI）、創新科技應用等領域，基本面並未改變，在經濟尚未出現明顯負面利空消息時，尚可視為投資人利用聯準會釋出的鷹派訊息進行獲利了結，賣壓宣洩後，股市可望重回成長軌道。至於高品質債券基金如投等債ETF等，在當前殖利率水準下已具備相當的投資價值，可作為投資組合的重要支柱。股票市場方面，建議關注川普上任後的政策受惠族群，如金融主題ETF，或是具有定價能力和穩定現金流的科技龍頭，相關的主題型ETF也可留意。

中國信託 債券 降息

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