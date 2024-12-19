兆豐證券攜手兆豐期貨舉辦《2025投資趨勢論壇》 提供投資人策略指引

隨美國總統大選塵埃落定，全球經濟環境迎來重大變革，兆豐證券暨兆豐期貨預計12月23日舉辦《2025投資趨勢論壇》，活動採線下實體+線上直播同步進行，讓投資人掌握市場脈動，贏在起跑點。

本次論壇匯聚多位財經專家齊聚一堂，共同探討在政經格局劇烈變遷下的投資策略與機會。《今周刊》董事長謝金河將以專業實戰經驗，分享如何應對市場變化，精準布局台股市場，帶領投資人化挑戰為轉機。

台經院景氣預測中心主任孫明德則將透過專業數據分析，深入解讀美國大選後的全球經濟走向，剖析其對台灣產業市場的影響，助投資人前瞻市場脈動。

除專家精闢見解，兆豐投顧及兆豐期貨專業經理人也將解析市場趨勢，提供投資人具體策略指引。

本次論壇結合證券、投顧、期貨領域的專業見解，可為投資人提供前瞻性投資觀點及全面策略指引，內容精彩豐富，活動名額有限，詳細資訊請上兆豐證券理財網活動網頁報名。