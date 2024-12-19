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台股跌236點 金管會：今年價量齊揚上市櫃營收旺

中央社／ 台北19日電

美國聯準會（Fed）明年可能放緩降息步調，美股道瓊工業指數重挫逾千點，台股今天終場下跌236.42點。金管會傍晚表示，今年截至18日台股上漲29.21%，居亞股之冠，量能也優於2023年同期。

金管會證期局副局長高晶萍在例行記者會說明，美國聯準會宣布降息1碼，但暗示明年將放緩降息步調，預測明年降息幅度由4碼縮小至2碼，低於市場預期，前一交易日美股4大指數下跌，跌幅介於2.58%至3.85%，其中道瓊大跌逾1100點。

台股加權指數今天收在22932.25點，跌236.42點。高晶萍指出，台股今天收盤跌幅達1.02%，同時段韓國跌幅1.61%、香港跌幅0.64%、日本跌幅0.54%、新加坡跌幅0.47%、上海跌幅0.31%。

高晶萍表示，若看今年截至12月18日止，台股上漲29.21%，相較日本漲幅16.79%、新加坡漲幅16.65%、香港漲幅16.53%、上海漲幅13.69%、深圳漲幅11.12%、韓國跌幅6.43%、美國道瓊漲幅12.3%，台股漲幅居亞股之冠。

量能方面，今年截至12月18日止，台股集中市場日均量達4152.08億元，年增47.86%。

高晶萍提到，今年截至11月底台股本益比為20.52倍，現金殖利率達2.44%，加計股票股利為2.55%，今年前11月國內上市櫃公司累計營收達39.46兆元，創歷年同期新高，年增11.98%。

根據金管會證期局資料，截至今年12月18日台股信用交易整戶擔保維持率為167.86%。

台股 美國聯準會

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