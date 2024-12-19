快訊

最後5人遭火噬成焦屍…死者母從倉儲到醫院一路尋兒 聞噩耗腿軟痛哭

全聯台中倉儲大火晚間1次抬出5死者 消防局揭奪命主因

周六再迎冷氣團！明冷空氣減弱短暫回溫 「這天」有望溫暖好天氣

台股下跌逾200點 國泰投信副總王誠宏提2點觀察：應不必過度擔憂

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股19日跌破23,000點，尾盤跌幅收斂，最終下跌236點，收在22932點，留長下影線。針對市場震盪，國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏分析背後原因，並提出兩大觀察，指出「所有方向已反映完畢，應不必過度擔憂」，觀察美國就業率顯示通膨上漲空間有限，提醒投資人應關注川普鬆綁科技監管的政策，市場負面影響正在縮小。

王誠宏解釋，美國聯準會宣布降息，但同時調高經濟展望，特別是明年的核心PCE（個人消費支出平減指數）顯著調高，而GDP預期也有所上修，儘管調整幅度有限，但這一舉措加大了市場的不安情緒，導致美股昨晚重挫，拖累台股開盤表現。

特別是聯準會最新的點狀圖顯示，市場原預期明年降息3~4碼，如今縮減為2碼，進一步引發投資人恐慌，美國十年期公債殖利率衝上4.5%以上，市場對股市高估值的擔憂加劇，成為壓低股市的重要因素之一。

針對當前局勢，王誠宏提出兩點觀察：首先是「殖利率走勢已充分反映市場預期」，十年期公債殖利率的上揚與市場對川普政策的預期有密切關聯，回顧川普競選後期、民調上升時，十年期殖利率即開始上行，確認當選後進一步攀升。主要原因在於「課徵關稅」及「企業減稅」這兩大政策推升通膨預期，帶動殖利率上升。然而，聯準會已針對政策不確定性進行調整，包括小幅上修通膨預期及縮減降息幅度。他強調，「所有方向已反映完畢，殖利率上升空間有限，市場應無須過度擔心」。

第二則是「美國經濟已達充分就業」，王誠宏說明，聯準會失業率數據始終維持在4.1%至4.4%之間，變化不大，顯示美國經濟已處於充分就業狀態，購買力接近飽和，除非未來出現新的擴張性政策，否則美國經濟難有大幅增長空間，進而限制通膨進一步上行的可能性，「雖然通膨風險仍存在，但幅度有限」，市場的緊張情緒可望逐步舒緩。

最後，王誠宏提醒，川普還有「鬆綁科技監管」及「反托拉斯法」相關政策，可能減弱反壟斷的執行力度，值得關注。總體而言，聯準會上修美國GDP對於股市其實是加分項，而通膨風險有限，意味市場的負面影響正在縮小。

殖利率 美國經濟 通膨

延伸閱讀

4年沒和川普說話！普亭舉行年終記者會 喊話「有些事可談」

展開報復？共和黨喊查錢尼之女 川普警告「她麻煩大了」

ICE已短缺2.3億 川普大規模遣返預算哪來？

川普、馬斯克帶頭反對 共和黨拒開支案 政府關門風險飆

相關新聞

台股大跌 證期局認為關鍵是這個

聯準會降息台股卻大跌，證期局今日解析關鍵原因，在於聯準會聲稱明年降息幅度較預期為低，成為釀災主因。證期局指出，聯準會宣布...

聯準會放緩降息 三大法人同步賣超台股415億元

美聯準會（Fed）暗示明年放緩降息步調，美國道瓊工業指數重挫逾千點，台股今天盤中下跌逾400點，尾盤跌勢收斂，終場下跌2...

當沖降稅未通過 台股交易量可能受影響逾千億

針對當沖降稅很可能無法在今年底落日之前過關，證期局指出，已兵分兩路，一方面要求券商公會找券商評估系統調整時間，應變能力配...

外資賣超335億 賣超前兩名竟是這類股、但買超亞光最多

美股周三跳水，台股19日開低，盤中一度重挫逾400點，尾盤跌幅縮小，終場收在22,932.25點，下跌236.42點，2...

台股跳水 彭金隆喊話上市櫃營收亮眼經濟面不錯

美國聯準會（Fed）暗示明年放緩降息步調，美股道瓊大跌逾1100點，台股今天也跳水。金管會主委彭金隆強調，台灣整體經濟面...

台股下跌236點 三大法人賣超415億元

受到美股大跌影響，台股19日開低重挫，尾盤跌幅縮小，守住季線，收在22,932.25點，下跌236.42點，跌幅1.02...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。