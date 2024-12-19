台股下跌逾200點 國泰投信副總王誠宏提2點觀察：應不必過度擔憂

台股19日跌破23,000點，尾盤跌幅收斂，最終下跌236點，收在22932點，留長下影線。針對市場震盪，國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏分析背後原因，並提出兩大觀察，指出「所有方向已反映完畢，應不必過度擔憂」，觀察美國就業率顯示通膨上漲空間有限，提醒投資人應關注川普鬆綁科技監管的政策，市場負面影響正在縮小。

王誠宏解釋，美國聯準會宣布降息，但同時調高經濟展望，特別是明年的核心PCE（個人消費支出平減指數）顯著調高，而GDP預期也有所上修，儘管調整幅度有限，但這一舉措加大了市場的不安情緒，導致美股昨晚重挫，拖累台股開盤表現。

特別是聯準會最新的點狀圖顯示，市場原預期明年降息3~4碼，如今縮減為2碼，進一步引發投資人恐慌，美國十年期公債殖利率衝上4.5%以上，市場對股市高估值的擔憂加劇，成為壓低股市的重要因素之一。

針對當前局勢，王誠宏提出兩點觀察：首先是「殖利率走勢已充分反映市場預期」，十年期公債殖利率的上揚與市場對川普政策的預期有密切關聯，回顧川普競選後期、民調上升時，十年期殖利率即開始上行，確認當選後進一步攀升。主要原因在於「課徵關稅」及「企業減稅」這兩大政策推升通膨預期，帶動殖利率上升。然而，聯準會已針對政策不確定性進行調整，包括小幅上修通膨預期及縮減降息幅度。他強調，「所有方向已反映完畢，殖利率上升空間有限，市場應無須過度擔心」。

第二則是「美國經濟已達充分就業」，王誠宏說明，聯準會失業率數據始終維持在4.1%至4.4%之間，變化不大，顯示美國經濟已處於充分就業狀態，購買力接近飽和，除非未來出現新的擴張性政策，否則美國經濟難有大幅增長空間，進而限制通膨進一步上行的可能性，「雖然通膨風險仍存在，但幅度有限」，市場的緊張情緒可望逐步舒緩。

最後，王誠宏提醒，川普還有「鬆綁科技監管」及「反托拉斯法」相關政策，可能減弱反壟斷的執行力度，值得關注。總體而言，聯準會上修美國GDP對於股市其實是加分項，而通膨風險有限，意味市場的負面影響正在縮小。