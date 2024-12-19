就市論勢／半導體供應鏈 吸睛

盤勢分析

台股近期走勢區間震盪，主要在於明年1月川普上任後，關稅政策影響層面仍待觀察。如果美國對主要國家加徵關稅，將帶來進口物價上漲，加上製造業回流美國及對非法移民的驅趕，會造成就業市場缺乏勞動力，帶動薪資通膨。

此次聯準會雖如市場預期宣布降息1碼，不過日前公布CPI數據未再走低，市場開始反映2025年美國降息幅度縮減預期。至於投資策略，因2025年景氣與企業盈餘成長均正向看待，若遇到大幅修正時可勇敢進場，逢低布局。

投資建議

從產業趨勢看，AI成長前景較佳，近期輝達傳出部分零組件缺料導致大量出貨延遲，而美國CSP大廠如Google、亞馬遜積極發展自研晶片有成，帶動ASIC族群漲勢。無論是輝達或自研晶片，台股在兩邊皆有相對應供應鏈，未來成長不會缺席。

隨CSP大廠持續投入AI部分的投資，看好半導體上游、先進製程與封裝等科技次產業表現。至於消費性電子產品，目前邊緣AI應用尚未成熟，目前推出的AI手機或AI PC未能引起消費者購買慾望，若未來美國利率維持較高水準，可能壓抑消費者需求；另外，搭載AI的終端應用裝置如AI眼鏡、自駕車與機器人等，目前技術尚未成熟，雖須等到2026年後才能進入量產並見到銷售量成長，但長線AI相關應用興起趨勢仍十分明顯。