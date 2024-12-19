台達電、雙鴻 野村喊買

野村證券近期釋出最新「2024年台灣企業日」報告，台廠中看好台達電（2308）、雙鴻兩大台廠後市表現，皆給予「買進」評等，目標價分別為490元、851元。

針對台達電短期及明年展望，野村科技產業分析師李佳伶指出，台達電預計2024年第4季營收小幅增長，表現優於季節性預期，但受部分訂單延遲影響，2025年首季營收可能小幅下降。

資本支出方面，2025及2026年將維持各約300億。台達電也積極擴大在美國最終組裝線，並已設有涵蓋電信電源、數據中心機架/CDU與電動車的生產線。

展望後市，台達電計劃為下一代伺服器電源提供獨立電源架設計，優化現有解決方案，預計伺服器電源銷售（2024年占比19%）在2025年將年增長15-20%；其他包括BBU（電池備援電力模組）、機架和液冷產品等，預期在2024年及2025年分別貢獻營收7-8%及超過10%。

另外，台達電2024年被動元件銷售有望年增25-30%，主要來源包括AI、汽車與智慧手機。2025年銷售年增超過10%，其中AI需求增長最顯著，汽車與智慧手機維持穩定，因此給予「買進」評等，目標價490元。

雙鴻方面，李佳伶表示，雙鴻重申2025年營收有望年增50%、毛利率估28-29%。短期內，2024年第4季與2025年第1季營收將季增，主因新VGA產品推出及輝達（NVIDIA）Blackwell需求驅動，預計2025年第2季營收將隨Blackwell銷售增長迎來顯著提升。

在液冷銷售上，亞馬遜（AWS）與Meta是雙鴻兩大雲端服務供應商（CSP）客戶，目前主要採用雙鴻空冷解決方案，未來將逐步導入液冷技術，雙鴻也有機會打入Google與Microsoft的液冷供應鏈，主因基於輝達的推薦供應商清單（RVL）資格，雙鴻冷板產品可能被應用於GB300項目等。

產能方面，李佳伶補充，雙鴻今年第3季完成泰國液冷產能建置，雖然產能提升將取決於客戶訂單拉貨情況，而雙鴻已準備好明年首季在泰國生產液冷產品，因此也給予「買進」評等，目標價851元。