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美股先盛後衰 道瓊勉強收漲15點 結束50年來最長連跌

今晨寒冷白天稍回溫 明天「冬至」又有冷氣團愈晚愈冷

緯穎動能強勁 外資叫好

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

市場看明年AI將依舊維持強勁成長動能，其中ASIC AI伺服器為發展方向，緯穎（6669）作為伺服器方案供應廠，營運有望持續增溫，多家外資報告看好公司後續成長，其中高盛指出，緯穎為伺服器ODM公司，後續產能增加將反應在營收上，維持「買進」評級，並將目標價上調至3,600元。

高盛表示，亞馬遜（AWS）與Google近日發表新一代ASIC平台已對外開放。OpenAI今年10月公布與Broadcom合作，目標於2026年量產，看好緯穎未來持續受惠，將目標價從3,192元調升至3,600元，並維持「買進」。

高盛指出，緯穎是ASIC AI伺服器受惠者，與GPU AI伺服器相比，ASIC AI伺服器擁有更高通用性與更多客製化，營運資金也負擔較低，預期明年伺服器普遍復甦也將使緯穎受惠，明年整年營收預估年成長52%。

摩根士丹利（大摩）則表示，看好緯穎有望受惠亞馬遜的ASIC AI伺服器，以及GPU後續上升潛力，因此大幅調升目標價，從2,315元上調至2,900元，給予評級「優於大盤」。

里昂指出，看好中東客戶對GB200需求潛在上升空間。此外，2026至2027年，美國ASIC伺服器需求將成為挹注獲利主要因素，上調緯穎目標價從2,650元至3,120元，評等「優於大盤」。

滙豐同樣看好緯穎後市，將目標價從2,900元上調至3,100元，維持「買進」評等。

台股昨（19）日受美股重挫影響，終場跌236點，不過緯穎終場收2,670元，漲105元，漲幅4.09%，為近六個月以來新高價。

AI 伺服器 緯穎

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