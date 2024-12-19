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台日跨境ETF雙掛牌要來了 明年第三季首檔將問世

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

為打造亞洲資產管理中心，金管會宣布台灣與日本ETF（指數股票型基金）得相互在對方交易所掛牌，已有一家投信業者有意願做「雙向」跨境發行，最快2025年第三季首檔將問世。市場傳出，該家業者是野村投信。

據金管會掌握，該業者將規劃做「雙向」台日跨境發行ETF，採兩種方式，一是Feeder Fund（連結基金），指台灣投信業發行一檔ETF，完全連結、投資到日本某一檔ETF，二是透過總代理人制，做相互引進。

目前ETF跨境雙掛牌僅有台灣與香港，台灣與日本ETF雙掛牌則是第二例。證期局副局長高晶萍說，在法規可相互比對、監理資訊可相互交換、及雙方可相互掛牌互惠等三大原則，未來台美、或台歐ETF雙掛牌也可做評估。

金管會近期將公告日本為台灣承認的境外ETF基金註冊地，與基金管理機構所在地，以促進兩地市場交易所ETF跨境上市。

高晶萍說，台灣ETF熱賣，引發日本或韓國投資人對台灣ETF的投資興趣，加上台灣產業很有發展性，開放台日ETF雙掛牌後可增加相互交流。

該政策對投信業者而言，可擴大拓展海外市場的商機、提供投資人多元商品選擇，對投資人來說，則可滿足交易境外商品、全球資產配置的需求，投信業者與投資人同享利多。

金管會是在2009年開放境外ETF法規並與香港簽署ETF資訊交換協定，實現台港ETF相互掛牌，開啟台灣ETF走向國際的第一步。當時投信業者陸續引入4檔香港掛牌ETF，但至今僅剩元大標智滬深300ETF仍有交易，其餘如恆生H股指數ETF、上證50ETF等3檔均下市。

高晶萍坦言，台港ETF只剩一檔是因為國人複委託到香港的投資管道增多，使銷售量、資產管理規模逐步縮減，因此其餘三檔最後終止委託，這也是跨境交易可能會遭遇到的挑戰。

也因目前已有境外基金來台銷售的一套審查程序，未來台日跨境ETF上路後，台日雙方也都會有各自一套審核標準、監理程序和法規要求。

若未來有消費糾紛，若是在台灣的投資行為，原則是台灣第一線處理，日本也會有一個總代理人，高晶萍說，這也是為何要與對方監理機關做合作，監理資訊互通有無的重要性。

ETF 日本

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