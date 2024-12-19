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台股大跌 證期局認為關鍵是這個

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股大跌，證期局解析關鍵原因。本報資料照片
台股大跌，證期局解析關鍵原因。本報資料照片

聯準會降息台股卻大跌，證期局今日解析關鍵原因，在於聯準會聲稱明年降息幅度較預期為低，成為釀災主因。證期局指出，聯準會宣布降息1碼符合市場預期，但暗示明年將放緩降息，預測降息幅度由4碼縮小為2碼，低於市場預期，因此，美股四大指數下跌。

美股跌幅介於2.58%至3.85%，道瓊大跌逾1100點，跌幅2.58%，費半跌幅3.85%。證期局也指出，台股收盤指數22932.25點，下跌236.42點，跌幅1.02%，成交量4101.61億元，外資賣超318.07億元。

統計數據則顯示，而同時段南韓跌1.61%，上海跌0.31%，日本跌0.54%，香港跌0.64%，新加坡跌0.47%，因此，台股今日跌幅僅次於南韓。證期局副局長高晶萍則對基本面喊話指出，今年截至11月底台股的本益比約20.52倍，現金殖利率達2.44%，加計股票股利為2.55%，而國內上市櫃公司截至113年11月底累計營收約39.46兆元，較去年同期增加11.98%，亦為歷年同期最高。

此外高晶萍也指出，今年截至本月18日止，近一年來，台股上漲29.21%，相較香港漲幅16.53%、新加坡漲幅16.65%、日本漲幅16.79%、上海漲幅13.69%、深圳漲幅11.12%、南韓跌幅6.43%、美國道瓊漲幅12.30%，仍冠於主要股市，目前台股集中市場日均成交量約4152.08億元，相較去年同期增加47.86%，信用交易整戶擔保維持率為167.86%。

台股 降息

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