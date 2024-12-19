聯準會放緩降息 三大法人同步賣超台股415億元

美聯準會（Fed）暗示明年放緩降息步調，美國道瓊工業指數重挫逾千點，台股今天盤中下跌逾400點，尾盤跌勢收斂，終場下跌236.42點。法人認為，美股反應過度，台股在三大法人賣超415.76億元下相對抗跌。

加權指數終場收在22932.25點，跌236.42點，跌幅1.02%，成交值新台幣4101.61億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，美國聯準會降息1碼，並暗示明年放緩降息腳步，可能只降2碼，這些都符合市場預期，因此美股反應太大，或許先前漲多，在聯準會利率會議後趁勢大跌，隨後可望反彈。

黃國偉指出，雖然道瓊工業指數重挫1123.03點，但台股盤中下跌逾400點後，跌勢收斂，收盤跌236.42點，幾乎收在最高點。他認為，若美股跌深反彈，理論上台股跟進幅度也會打折，除非有新利多，否則台股應維持盤整格局不變。至於集團、法人作帳應以中小型為主，可先觀察未來幾天美股變化。

三大法人今天合計賣超415.76億元，其中外資及陸資賣超335.23億元、自營商賣超57.15億元、投信賣超23.38億元。

外資今天賣超前10名中，金融股就占了一半，依序為凱基金、台新金、鴻海、陽明、群創、新光金、聯電、國泰金、合庫金、群益優選非投等債。