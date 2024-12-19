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當沖降稅未通過 台股交易量可能受影響逾千億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

針對當沖降稅很可能無法在今年底落日之前過關，證期局指出，已兵分兩路，一方面要求券商公會找券商評估系統調整時間，應變能力配置，另一方面也請證交所進行投資人宣導、股市變化情形，包括券商系統要改。金管會證期局副局長高晶萍說明，若來不及今年底過關，由於稅率未減半，因此代徵作業在設定上要調整，還有開徵的部分，等到當沖降稅通過了，到底要追溯，或不追溯，也必須討論，若追溯將涉及退稅。

高晶萍說明，台股的日均量在12月18日為4152億，當沖占11月交易量的35.72%，會視立院審議當沖降稅延長狀況，採取必要措施，倘若當沖降稅未過，高晶萍指出，影響的部分大概就是這35.72%。

倘若以上述比例計算，則台股交易量因為當沖降稅未過，就算沒有吃掉整個當沖交易量，但至少會在千億以上。

當沖降稅未通過 ，金管會表示台股交易量可能受影響逾千億元。本報資料照片
當沖降稅未通過 ，金管會表示台股交易量可能受影響逾千億元。本報資料照片

台股

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