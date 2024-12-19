外資賣超335億 賣超前兩名竟是這類股、但買超亞光最多

美股周三跳水，台股19日開低，盤中一度重挫逾400點，尾盤跌幅縮小，終場收在22,932.25點，下跌236.42點，23,000點關卡再失守，外資賣超335.23億元，統計外資買賣超個股發現，賣超凱基金（2883）51,234張， 居外資賣超冠軍，其次是賣超台新金（2887）；外資買超第一名則是亞光（3019）。

台股早盤以22,947.56點開低，盤中一度下滑至22,743.3點，下跌425.37點，終場以22,932.25點收盤，守住季線，跌幅1.02%，三大法人賣超415.76億元，包括外資賣超335.23億元，投信賣超23.37億元，自營商賣超（合計）57.15億元，其中自營商（自行買賣）買超8.12億元，自營商（避險）賣超65.27億元。

權王台積電（2330）以1,065元開低，一度下滑至1,055元，終場收在1,070元，下跌15元， 跌幅1.38%，影響大盤指數約120點，鴻海（2317）下挫收在181元，跌幅1.89%，機器人概念股為盤面上的焦點，鈞興-KY（4571）、宇隆（2233）創歷史新高，佳能（2374）、IKKA-KY（2250）漲停，和椿（6215）漲幅逾7%，瀧澤科（6609）、廣明（6188）漲幅超過6%。

另外，美國商務部、國防部與司法部已各自對中國大陸網通公司 TP-Link 展開調查，美國政府可能明年就會查禁TP-Link產品，友訊（2332）、友勁（6142）亮燈漲停，領軍網通股上漲，眾達-KY（4977）漲停，中磊（5388）漲幅8.1%，海華（3694）、合勤控（3704）、展達（3447）、明泰（3380）等都上漲。

統計外資賣超前十大個股依序是凱基金、台新金、鴻海、陽明海運、群創、新光金、聯電、國泰金、合庫金、群益優選非投等債等；外資賣超前十名中， 金融股占5檔，賣超台新金37,278張居第二， 鴻海也遭外資賣超27,845張，連三賣。

聯電持續遭外資賣超19,721張，連十三賣；另外，台積電也遭外資賣超6,196張， 終止連三買。

統計外資買超前十大個股依序是亞光、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、佳能、中信金、華南金、亞泥、華新、遠東新、啟碁等；外資買超亞光11,718張，居買超個股冠軍，另外，買超佳能7,547張。