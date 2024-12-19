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台股下跌236點 三大法人賣超415億元
受到美股大跌影響，台股19日開低重挫，尾盤跌幅縮小，守住季線，收在22,932.25點，下跌236.42點，跌幅1.02%，成交量4,101.61億元，三大法人賣超415.76億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超335.23億元，投信賣超23.37億元，自營商賣超（合計）57.15億元，其中自營商（自行買賣）買超8.12億元，自營商（避險）賣超65.27億元。
台積電（2330）收1,070元，下跌1.38%，鴻海（2317）股價二連紅後又下挫，收181元，守住180元關卡。機器人概念股續飆，鈞興-KY（4571）、宇隆（2233）創下歷史新高，佳能（2374）、IKKA-KY（2250）漲停，和椿（6215）漲幅逾7%，瀧澤科（6609）、廣明（6188）漲幅超過6%。美國商務部、國防部與司法部已各自對中國大陸網通公司 TP-Link 展開調查，網通股大漲，其中友訊（2332）、友勁（6142）都漲停，中磊（5388）漲幅逾8%，海華（3694）、展達 （3447）、明泰（3380）等都上漲。
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