快訊

台中全聯倉儲大火已3人罹難 盧秀燕：目前救出18人

央行理監事會議決策出爐 利率連3凍、沒有第8波打炒房

台中全聯倉儲成火窟 最新情況曝光「3死1OHCA」仍5至8人失聯

聽新聞
0:00 / 0:00

台股下跌236點 三大法人賣超415億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報資料照片
台股示意圖。聯合報資料照片

受到美股大跌影響，台股19日開低重挫，尾盤跌幅縮小，守住季線，收在22,932.25點，下跌236.42點，跌幅1.02%，成交量4,101.61億元，三大法人賣超415.76億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超335.23億元，投信賣超23.37億元，自營商賣超（合計）57.15億元，其中自營商（自行買賣）買超8.12億元，自營商（避險）賣超65.27億元。

台積電（2330）收1,070元，下跌1.38%，鴻海（2317）股價二連紅後又下挫，收181元，守住180元關卡。機器人概念股續飆，鈞興-KY（4571）、宇隆（2233）創下歷史新高，佳能（2374）、IKKA-KY（2250）漲停，和椿（6215）漲幅逾7%，瀧澤科（6609）、廣明（6188）漲幅超過6%。美國商務部、國防部與司法部已各自對中國大陸網通公司 TP-Link 展開調查，網通股大漲，其中友訊（2332）、友勁（6142）都漲停，中磊（5388）漲幅逾8%，海華（3694）、展達 （3447）、明泰（3380）等都上漲。

網通股 自營商

延伸閱讀

大盤綠油油...00878買氣卻爆棚！專家：小資族可搭配00922別錯過短線撿便宜機會

12月底有上漲行情？台股會是「拉積盤」？伊森：0050、006208、00692含積高、報酬勝大盤

美股重挫 台股盤中跌逾400點！IC設計族群股價拉回休息

聯準會放鷹衝擊台股 彭金隆信心喊話

相關新聞

台股跳水 彭金隆喊話上市櫃營收亮眼經濟面不錯

美國聯準會（Fed）暗示明年放緩降息步調，美股道瓊大跌逾1100點，台股今天也跳水。金管會主委彭金隆強調，台灣整體經濟面...

台股下跌236點 三大法人賣超415億元

受到美股大跌影響，台股19日開低重挫，尾盤跌幅縮小，守住季線，收在22,932.25點，下跌236.42點，跌幅1.02...

台股下跌236點收22,932點 台積電收1,070元下跌15元

台股19日重挫，早盤以22947.56點開出，盤中最低一度達22743.3點，後續跌幅稍微收斂，終場收在22932.25...

外資賣超335億 賣超前兩名竟是這類股、但買超亞光最多

美股周三跳水，台股19日開低，盤中一度重挫逾400點，尾盤跌幅縮小，終場收在22,932.25點，下跌236.42點，2...

黃仁勳、魏哲家加持機器人題材 能率集團竟有4檔飆漲停

台積電（2330）董事長魏哲家日前表示，「全世界最有錢的傢伙」直言「多功能機器人是要努力的方向」，推升機器人概念股噴漲，...

台股大跌！這兩檔減速機大廠股價卻創歷史新高

美國聯準會（Fed）暗示明年可能只會降息兩次，美股重挫，拖累台股跟著大跌，但機器人概念股中耕耘減速機技術的鈞興-KY（4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。